Презентован концепт высокоскоростного поезда для Rail Baltica (фото)

Компания RB Rail разработала виртуальную концептуальную модель высокоскоростного электропоезда для проекта ж/д магистрали Rail Baltica, которая свяжет страны Балтии с железнодорожной сетью Западной Европы.

В цветовой гамме дизайн-проекта поезда нашли свое отражение три составляющие, которые ассоциируются с Балтийским морем: солнце, вода и песок. Общие очертания поезда во многом схожи с теми, что присущи высокоскоростному подвижному составу, эксплуатируемому в Европе и мире.

В составе поезда предусматриваются восемь вагонов с местами класса стандарт – в каждом вагоне их около 70. Вагоны будут оборудованы Wi-Fi, USB-розетками, точками для зарядки телефонов, а также экранами с актуальной информацией о маршруте движения.



Фото: zdmira.com

Также в вагонах будут предусмотрены места для инвалидных колясок и для перевозки велосипедов, в туалетах можно будет найти пеленальные столики.



Фото: zdmira.com

В вагонах бизнес-класса пассажирам будет предоставлено больше свободного пространства, в том числе для ног, за счет меньшего числа кресел. Предполагается, что в специально оборудованных купе возможно будет проведение телеконференций.



Фото: zdmira.com

Кафетерий, расположенный между стандартным и первым классом, будет предлагать горячие напитки и закуски.