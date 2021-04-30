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Презентован концепт высокоскоростного поезда для Rail Baltica (фото)

Презентован концепт высокоскоростного поезда для Rail Baltica (фото)

Компания RB Rail разработала виртуальную концептуальную модель высокоскоростного электропоезда для проекта ж/д магистрали Rail Baltica, которая свяжет страны Балтии с железнодорожной сетью Западной Европы.

В цветовой гамме дизайн-проекта поезда нашли свое отражение три составляющие, которые ассоциируются с Балтийским морем: солнце, вода и песок. Общие очертания поезда во многом схожи с теми, что присущи высокоскоростному подвижному составу, эксплуатируемому в Европе и мире.

В составе поезда предусматриваются восемь вагонов с местами класса стандарт – в каждом вагоне их около 70. Вагоны будут оборудованы Wi-Fi, USB-розетками, точками для зарядки телефонов, а также экранами с актуальной информацией о маршруте движения.


Фото: zdmira.com

Также в вагонах будут предусмотрены места для инвалидных колясок и для перевозки велосипедов, в туалетах можно будет найти пеленальные столики.


Фото: zdmira.com

В вагонах бизнес-класса пассажирам будет предоставлено больше свободного пространства, в том числе для ног, за счет меньшего числа кресел. Предполагается, что в специально оборудованных купе возможно будет проведение телеконференций.


Фото: zdmira.com

Кафетерий, расположенный между стандартным и первым классом, будет предлагать горячие напитки и закуски.

По материалам Центр транспортных стратегий
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