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Как украинские власти поддерживают бизнес в период карантина (аналитика)

Как украинские власти поддерживают бизнес в период карантина (аналитика)

В отличие от «традиционных» экономических кризисов, пандемия COVID-19 стала явлением, обусловившим масштабные негативные социально-экономические последствия для всех стран мира.

Институт экономических исследований провел анализ опыта использования инструментов поддержки бизнеса, чтобы понять, что и как должны делать местные власти в случае продления карантинных ограничений и в случае возникновения подобных ситуаций в будущем.

Какие пакеты и мероприятия предлагали местные власти:

  • льготы по уплате единого налога ФЛП;
  • поддержка предприятий критической инфраструктуры;
  • специальные финансовые стимулы для бизнеса: компенсация уплаты обязательных платежей, выплаты за создание рабочих мест и т. д.;

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  • коммуникация местных властей с бизнесом;
  • льготы для арендаторов (речь идет об имуществе, которое контролировалось местными общинами);
  • продвижение товаров и услуг местных производителей;
  • использование традиционных инструментов поддержки бизнеса.

Общегосударственная помощь бизнесу. Эксперты также назвали инструменты, которые призваны помочь местным предпринимателям воспользоваться соответствующими возможностями.

  • Выплата пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога.
  • Единовременная компенсация субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на оплату ЕСВ.
  • Разовые выплаты в сумме 8 тыс. грн для наемных работников или ФЛП (перечень видов экономической деятельности).
  • Государственная программа «5−7-9%».

«Среди наиболее эффективных, по нашему мнению, мер, применяемых центральной властью — пособие в сумме 8 тыс. гривен тем ФЛП, которые не могли работать из-за коронавируса. Мы собрали статистику первых выплат еще в 2020 году и видим, что достаточно большое количество ФЛП и наемных работников получили эти средства», — отметили аналитики.

Напомним, на выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 млрд гривен. Ожидается, что услугой воспользуются 175 тыс. граждан.

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По материалам Finance.UA
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