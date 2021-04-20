Как украинские власти поддерживают бизнес в период карантина (аналитика)

В отличие от «традиционных» экономических кризисов, пандемия COVID-19 стала явлением, обусловившим масштабные негативные социально-экономические последствия для всех стран мира.
Институт экономических исследований провел анализ опыта использования инструментов поддержки бизнеса, чтобы понять, что и как должны делать местные власти в случае продления карантинных ограничений и в случае возникновения подобных ситуаций в будущем.
Какие пакеты и мероприятия предлагали местные власти:
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Общегосударственная помощь бизнесу. Эксперты также назвали инструменты, которые призваны помочь местным предпринимателям воспользоваться соответствующими возможностями.
«Среди наиболее эффективных, по нашему мнению, мер, применяемых центральной властью — пособие в сумме 8 тыс. гривен тем ФЛП, которые не могли работать из-за коронавируса. Мы собрали статистику первых выплат еще в 2020 году и видим, что достаточно большое количество ФЛП и наемных работников получили эти средства», — отметили аналитики.
Напомним, на выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 млрд гривен. Ожидается, что услугой воспользуются 175 тыс. граждан.
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