Минэкономики улучшило прогноз по росту ВВП Украины

В 2021 году рост ВВП Украины ожидается на уровне 4,1% с замедлением в 2022 году до 3,7%. Такие данные нового консенсус-прогноза опубликовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Ведомство отмечает, что текущая оценка по сравнению с предыдущей несколько улучшилась. В прошлый раз рост ВВП прогнозировался на уровне 3,2% с последующим ростом до 3,5% в 2022-м.
Кроме этого, эксперты назвали и другие экономические показатели.
Дефицит бюджета на 2021-й составит “минус” 4,9% от ВВП против “минус” 3,4% предварительной оценки, на 2022 – “минус” 4,3% в отличие от “минус” 2,8%.
Уровень безработицы уменьшится: консенсусная оценка на 2021 год сохранилась на уровне предыдущей и составила 9,2%, на 2022 – повысилась с 8,5% до 8,7 %.
Оценка инфляции (в расчете декабрь к декабрю) на 2021 г. составляет 7,4% против 6%, на 2022 – 6,6% в отличие от 6% предыдущего прогноза.
Темпы экономического роста Украины в 2023-2024 гг. будут иметь устойчивый рост – на уровне 3,5% в 2023 году и 3,9% в 2024-м.
Ранее Национальный банк спрогнозировал рост реального ВВП в этом году на уровне 3,8%. Прогноз инфляции НБУ – 8%.
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