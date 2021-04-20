0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 413 0

Вдвое выше: НБУ спрогнозировал цены на газ летом

Вдвое выше: НБУ спрогнозировал цены на газ летом

Летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Ожидается, что тарифы на ЖКУ также будут расти.

Читайте также: Через две недели в Украине повысят тарифы на газ: какие будут цены

По итогам 2021 года цена газа будет близка к прошлогодней ввиду постепенного снижения цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усиления конкуренции на внутреннем рынке.

Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда.

Оплатить коммуналку онлайн: миссия «возможно» 📱

Ранее Председатель совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что стоимость жилищно-коммунальных услуг за год выросла на 22%. Рост платы за коммунальные услуги: за электроэнергию – на 36,6%, природный газ – на 63,6%, горячей воды и отопления – на 10,4%.

Справка Finance.ua:

  • В 2021 году украинцев ждет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги – поднимутся цены на отопление, горячее водоснабжение и холодную воду, в целом “коммуналка” прибавит около 30% стоимости.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.