Вдвое выше: НБУ спрогнозировал цены на газ летом

Летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Ожидается, что тарифы на ЖКУ также будут расти.

Читайте также: Через две недели в Украине повысят тарифы на газ: какие будут цены

По итогам 2021 года цена газа будет близка к прошлогодней ввиду постепенного снижения цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усиления конкуренции на внутреннем рынке.

Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда.

Ранее Председатель совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что стоимость жилищно-коммунальных услуг за год выросла на 22%. Рост платы за коммунальные услуги: за электроэнергию – на 36,6%, природный газ – на 63,6%, горячей воды и отопления – на 10,4%.

Справка Finance.ua:

В 2021 году украинцев ждет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги – поднимутся цены на отопление, горячее водоснабжение и холодную воду, в целом “коммуналка” прибавит около 30% стоимости.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr