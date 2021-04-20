Вдвое выше: НБУ спрогнозировал цены на газ летом

Летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.
Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.
Ожидается, что тарифы на ЖКУ также будут расти.
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По итогам 2021 года цена газа будет близка к прошлогодней ввиду постепенного снижения цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усиления конкуренции на внутреннем рынке.
Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда.
Ранее Председатель совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что стоимость жилищно-коммунальных услуг за год выросла на 22%. Рост платы за коммунальные услуги: за электроэнергию – на 36,6%, природный газ – на 63,6%, горячей воды и отопления – на 10,4%.
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