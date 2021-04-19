Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должников

Министерство юстиции Украины приказом № 1061/5 от 23.03.2021 разрешило государственным и частным исполнителям налагать арест на счета должников за коммунальные услуги, а банкам – автоматически списывать средства с таких арестованных счетов.

Энергопоставщик YASNO делится советами, как избежать ареста счетов и списания средств, пишет 100realty.ua.

Ежемесячно поставщик предоставляет актуальную информацию не только о сумме к оплате за электроэнергию, но и о сформировавшемся долге. Это может осуществляться, в том числе путем направления SMS-предупреждения, если только поставщик располагает актуальными контактными данными клиента.

Если клиент продолжает накапливать долг – вопрос может быть передан в суд, а дальше государственному или частному исполнителю, который в свою очередь может внести должника в систему автоматического списания долгов. Поставщик на внесение информации в государственную систему не влияет.

Чтобы у клиентов не возникало неудобств, нужно:

Оплачивайте счета за электроэнергию до 20 числа, чтобы не накапливать задолженность и не доводить дело до суда.

Если получили сообщение о долге, погасите его. Но необходимо обращать внимание на период возникновения долга: за электроэнергию, потребленную до 31 декабря 2018 года, надо оплачивать оператору системы распределения ( ОСР ), а после 1 января 2019 года – энергопоставщику YASNO ( ООО «Киевские энергетические услуги»).

Если есть вопросы относительно начислений, сделайте сверку платежей. Для этого не надо записываться в энергоофис – сверку можно провести дистанционно в Личном кабинете.

В случае неверных показаний счетчика или его выхода из строя следует обращаться к оператору системы распределения.

Справка Finance.ua:

Стоимость жилищно-коммунальных услуг за год выросла на 22%. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин. Рост платы за коммунальные услуги: за электроэнергию – на 36,6%, природный газ – на 63,6%, горячей воды и отопления – на 10,4%.

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