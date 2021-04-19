Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должников

Министерство юстиции Украины приказом № 1061/5 от 23.03.2021 разрешило государственным и частным исполнителям налагать арест на счета должников за коммунальные услуги, а банкам – автоматически списывать средства с таких арестованных счетов.
Энергопоставщик YASNO делится советами, как избежать ареста счетов и списания средств, пишет 100realty.ua.
Ежемесячно поставщик предоставляет актуальную информацию не только о сумме к оплате за электроэнергию, но и о сформировавшемся долге. Это может осуществляться, в том числе путем направления SMS-предупреждения, если только поставщик располагает актуальными контактными данными клиента.
Если клиент продолжает накапливать долг – вопрос может быть передан в суд, а дальше государственному или частному исполнителю, который в свою очередь может внести должника в систему автоматического списания долгов. Поставщик на внесение информации в государственную систему не влияет.
Чтобы у клиентов не возникало неудобств, нужно:
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