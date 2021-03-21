Кто будет платить за электроэнергию меньше

Кабинет Министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 гривны за кВт-ч до 1 мая.
Об этом говорится в постановлении Кабмина, которую опубликовали на “Правительственном портале”.
Согласно документу, кроме бытовых потребителей, фиксированная цена на этот период также применяется для ряда потребителей.
Фиксированная цена применяется для:
Согласно постановлению, при наличии двузонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23:00 до 7:00, при наличии трехзонных счетчиков – 1,5 фиксированной цены с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 и 0,4 этой цены – с 23:00 до 7:00. Во всех остальных временных промежутках оплачивается полная цена.
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