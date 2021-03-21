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Кто будет платить за электроэнергию меньше

Кто будет платить за электроэнергию меньше

Кабинет Министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 гривны за кВт-ч до 1 мая.

Об этом говорится в постановлении Кабмина, которую опубликовали на “Правительственном портале”.

Согласно документу, кроме бытовых потребителей, фиксированная цена на этот период также применяется для ряда потребителей.

Фиксированная цена применяется для:

  • Потребителей, проживающих в общежитиях, которые рассчитываются за ресурс по общему счетчику в рамках бытовых нужд, без учета профессиональной и хозяйственной деятельности,
  • Потребителей в многоквартирных жилых домах, в том числе общежитиях на технические цели (например, работу котельных, лифтов, освещение дворов).
  • в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах;
  • юридические лица, являющиеся собственниками имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц. Речь идет о городках из сборных модулей, общежитиях, оздоровительных лагерях, домах отдыха, санаториях, пансионатах, гостиницах;
  • религиозные организации, использующие электрическую энергию для удовлетворения коммунально-бытовых нужд.

Согласно постановлению, при наличии двузонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23:00 до 7:00, при наличии трехзонных счетчиков – 1,5 фиксированной цены с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 и 0,4 этой цены – с 23:00 до 7:00. Во всех остальных временных промежутках оплачивается полная цена.

Справка Finance.ua:

  • Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что не согласен с тем, что цены на электроэнергию для украинских промышленных потребителей являются одними из самых высоких в Европе. По его мнению, они, наоборот, являются одними из самых низких.

Как сэкономить на коммуналке

По материалам Finance.UA
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