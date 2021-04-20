В Украине средний размер выплаты по больничному вырос на 15,9%

Средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 365,26 грн в расчете на день.
Об этом говорится в сообщении фонда.
По оперативным итогам I квартала 2021 года рост среднедневного пособия по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 15,9%.
Всего в январе-марте Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 млрд гривен. Это на 1,4 млрд гривен, или 51,8% больше, чем в январе-марте 2020 года.
В то же время с начала года объем поступлений доли от ЕСВ на счет ФССУ ежемесячно не покрывает потребность в расходах Фонда за тот же период. Так, в I квартале на счет Фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн – расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве.
Существенный рост потребности в расходах по больничным листам наблюдается с осени прошлого года и связано с заболеванием украинских работников коронавирусной болезнью, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, сезонным повышением заболеваемости, а также случаями обострения болезней из-за запрета проведения плановых госпитализаций, отсутствия или меньших объемов прохождения реабилитационного лечения на базе санаторно-курортных учреждений.
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