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В Украине средний размер выплаты по больничному вырос на 15,9%

В Украине средний размер выплаты по больничному вырос на 15,9%

Средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 365,26 грн в расчете на день.

Об этом говорится в сообщении фонда.

По оперативным итогам I квартала 2021 года рост среднедневного пособия по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 15,9%.

Всего в январе-марте Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 млрд гривен. Это на 1,4 млрд гривен, или 51,8% больше, чем в январе-марте 2020 года.

В то же время с начала года объем поступлений доли от ЕСВ на счет ФССУ ежемесячно не покрывает потребность в расходах Фонда за тот же период. Так, в I квартале на счет Фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн – расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве.

Существенный рост потребности в расходах по больничным листам наблюдается с осени прошлого года и связано с заболеванием украинских работников коронавирусной болезнью, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, сезонным повышением заболеваемости, а также случаями обострения болезней из-за запрета проведения плановых госпитализаций, отсутствия или меньших объемов прохождения реабилитационного лечения на базе санаторно-курортных учреждений.

Справка Finance.ua:

  • Сумма выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.
  • Среднедневная заработная плата (доход, денежное обеспечение) исчисляется путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев) заработной платы, на которую начислен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, неотработанных по уважительным причинам.

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По материалам Finance.UA
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