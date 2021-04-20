Экспорт швейцарских часов в марте вырос на 37,2%

Экспорт швейцарских часов в марте 2021 года подскочил на 37,2% – до 1,870 млрд швейцарских франков по сравнению с 1,363 млрд франков в марте 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

В феврале 2021 года показатель сократился на 0,3%. Экспорт часов снижался 13 месяцев подряд. Федерация часовой промышленности отмечает, что такой рост обусловлен низкой сравнительной базой прошлого года, когда были введены карантинные меры в связи с распространением COVID-19.

Поставки наручных часов, на долю которых приходится основная часть экспорта, в марте выросли на 36,7% – до 1,772 млрд франков.

Экспорт швейцарских часов в Китай подскочил в 2 раза, до 312,7 млн франков, в США вырос на 12,8%, до 255,9 млн, в Гонконг – на 30,1%, до 180,5 млн, в Сингапур – На 21,7%, до 110,1 млн, в Великобританию – на 0,3%, до 88,8 млн франков. При этом экспорт в Японию снизился на 11,1%, до 123,5 млн. Эти 6 стран в марте заняли 57,3% рынка сбыта часов из Швейцарии. В целом поставки часов в эти 6 стран выросли на 27,6%.

В 1-м квартале экспорт часов из Швейцарии вырос на 6,6% в годовом сравнении и составил 5,067 млрд швейцарских франков.

Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии в марте 2021 года составило 3,9 млрд швейцарских франков против 3,4 млрд франков в феврале, свидетельствуют таможенные данные.

В номинальном выражении экспорт в марте вырос на 5,4%, до 19,9 млрд франков, импорт – на 3,2% – до 16 млрд франков. Объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении в прошлом месяце увеличился на 4,5%, импорт – на 3,5%.