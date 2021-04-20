Экспорт швейцарских часов в марте вырос на 37,2%

Экспорт швейцарских часов в марте 2021 года подскочил на 37,2% – до 1,870 млрд швейцарских франков по сравнению с 1,363 млрд франков в марте 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.
В феврале 2021 года показатель сократился на 0,3%. Экспорт часов снижался 13 месяцев подряд. Федерация часовой промышленности отмечает, что такой рост обусловлен низкой сравнительной базой прошлого года, когда были введены карантинные меры в связи с распространением COVID-19.
Поставки наручных часов, на долю которых приходится основная часть экспорта, в марте выросли на 36,7% – до 1,772 млрд франков.
Экспорт швейцарских часов в Китай подскочил в 2 раза, до 312,7 млн франков, в США вырос на 12,8%, до 255,9 млн, в Гонконг – на 30,1%, до 180,5 млн, в Сингапур – На 21,7%, до 110,1 млн, в Великобританию – на 0,3%, до 88,8 млн франков. При этом экспорт в Японию снизился на 11,1%, до 123,5 млн. Эти 6 стран в марте заняли 57,3% рынка сбыта часов из Швейцарии. В целом поставки часов в эти 6 стран выросли на 27,6%.
В 1-м квартале экспорт часов из Швейцарии вырос на 6,6% в годовом сравнении и составил 5,067 млрд швейцарских франков.
Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии в марте 2021 года составило 3,9 млрд швейцарских франков против 3,4 млрд франков в феврале, свидетельствуют таможенные данные.
В номинальном выражении экспорт в марте вырос на 5,4%, до 19,9 млрд франков, импорт – на 3,2% – до 16 млрд франков. Объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении в прошлом месяце увеличился на 4,5%, импорт – на 3,5%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Судьям подняли пенсию на 10 тысяч, а военным — на 67 грн»: В ПФУ объяснили разницуВчера, 14:15 - 2289 13
Оптовая цена электроэнергии в Украине на треть ниже, чем в Словакии, Венгрии и ПольшеВчера, 12:43 - 501 10
В этом году в Украине начнут строить первую платную дорогу: сколько будет стоить километрВчера, 09:02 - 2770 7
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 8157 5
Samsung предложил превратить старые смартфоны в устройства интернета вещейВчера, 23:00 - 164 2
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 8157 5
Нормы о бесплатных 2 гектарах земли действуют — МоканВчера, 11:00 - 3461 1
В этом году в Украине начнут строить первую платную дорогу: сколько будет стоить километрВчера, 09:02 - 2770 7
«Судьям подняли пенсию на 10 тысяч, а военным — на 67 грн»: В ПФУ объяснили разницуВчера, 14:15 - 2289 13
«Еврономера» могут подорожать: Литва меняет правила с 1 маяВчера, 12:37 - 1744
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового классаПозавчера, 12:10 - 415
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 591
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 355
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 726
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 5293 3