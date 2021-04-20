Какую прибыль от приватизации получила Украина за последние годы (инфографика)

В марте 2020 года большую приватизацию поставили на паузу ввиду экономической неопределенности, которую вызвал начало пандемии коронавируса. Сейчас этот процесс разблокировали.
В госбюджете на 2021-й указано, что нынешний доход от приватизации должен составлять 12 млрд грн, но статистика свидетельствует, что таких показателей достичь крайне трудно.
В 2014 году Верховная Рада утвердила в госбюджете 17 млрд грн доходов от приватизации, но по итогам продаж поступило только 0,5 млрд грн. В 2015 году был заложен идентичный показатель, а в результате получили еще меньше ‒ 0,2 млрд грн.
В 2016 году ожидали, что от приватизации госбюджет получит 17,1 млрд грн. Однако государство получило всего 0,2 млрд грн.
2017 год стал самым прибыльным, поскольку при заложенных 17,1 млрд грн, бюджет получил 3,4 млрд грн. Через год парламент одобрил более высокие ставки, чтобы добавить в бюджет 18,8 млрд грн, хотя удалось получить только 300 млн грн.
В 2019 году сумма поступлений в госбюджет от приватизации составила 536,5 млн грн ‒ таким образом, Украина выполнила план приватизации на 3,2%.
В прошлом году из-за пандемии приватизация была приостановлена, однако на аукционе успели продать отель «Днепр». Торги состоялись 15 июля 2020 г. Это был первый объект, выставленный на аукцион в рамках «Большой приватизации». Стартовая цена отеля, установленная Фондом госимущества, составила 80,9 млн гривен, а конечная цена по результатам аукциона была 1,1 млрд грн от ООО «Смартленд». Позже Антимонопольный комитет Украины подтвердил это соглашение и средства поступили в бюджет. Тогда при заложенных 0,5 млрд грн прибыли государство получило 2,2 млрд грн.
За первые месяцы 2021-го от приватизации поступило 0,3 млрд грн, до конца года ожидается получить 12 млрд грн прибыли.
Инфографика: «Слово и дело»
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