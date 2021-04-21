Удаленная работа в Украине: какие должности предлагают и сколько платят

Из-за очередного ужесточения карантинных ограничений удаленная работа вошла в ТОП запросов соискателей.

Об этом свидетельствуют данные сайта по поиску работы grc.ua.

27% кандидатов, зарегистрировавших свои резюме на портале, ищут только удаленный формат работы. Однако, количество вакансий, предлагающих удаленный формат работы, уменьшилось на 1,5% (8,5% в апреле и 10% в марте).

Где предлагают удаленную работу:

удаленный или дистанционный формат работы чаще всего предлагают работодатели из IT- сферы (количество удаленных вакансий в категории уменьшилось на 5%);

на втором месте – вакансии для специалистов по продажам (33% всех вакансий, которые предлагают удаленный формат работы). Эта категория по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 7%;

увеличилось количество дистанционных вакансий в категориях «Административный персонал» (рост апреля к марту составил +4%) и «Начало карьеры» (+7%).



Инфографика: grc.ua

Кого ищут:

чаще всего удаленную работу предлагают двум категориям сотрудников – без опыта работы (41%) или с минимальным опытом работы (41%);

более опытных сотрудников (от 3 лет опыта) работодатели не очень хотят отпускать на дистанционку (всего 17% вакансий);

если же говорить о сотрудниках с опытом работы от 6 лет, для них практически нет вакансий, которые предусматривают удаленный формат работы (1% всех предложений о работе).

Какую зарплату предлагают:

средняя заработная плата, которую предлагают работодатели по удаленной работе, – 38 848 грн;

45% вакансий предусматривает оклад пониже – от 22 200;

29% – зарплату от 56 800.



Инфографика: grc.ua

Какую зарплату ожидают соискатели:

36% кандидатов ищут вакансии до 13 000 грн;

39% готовы включиться в рабочий процесс при условии оплаты от 13 000 до 26 000 грн;

на более высокую заработную плату претендует всего 25%. Из них только 6% рассчитывают на зарплату от 52 000 грн. Большинство этих кандидатов – из сферы IT (разработчики, project-менеджеры, технические райтеры, специалисты по маркетингу и PR).



Инфографика: grc.ua

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