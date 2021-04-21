Удаленная работа в Украине: какие должности предлагают и сколько платят

Из-за очередного ужесточения карантинных ограничений удаленная работа вошла в ТОП запросов соискателей.
Об этом свидетельствуют данные сайта по поиску работы grc.ua.
27% кандидатов, зарегистрировавших свои резюме на портале, ищут только удаленный формат работы. Однако, количество вакансий, предлагающих удаленный формат работы, уменьшилось на 1,5% (8,5% в апреле и 10% в марте).
Где предлагают удаленную работу:
Инфографика: grc.ua
Кого ищут:
Какую зарплату предлагают:
Инфографика: grc.ua
Какую зарплату ожидают соискатели:
Инфографика: grc.ua
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