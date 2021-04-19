Китай создал крупнейшую в мире сеть со стандартом связи 5G

Китаем достигнуты первоначальные успехи в создании самой крупной в мире сети со стандартом связи 5G.

Об этом сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР, говорится в заявлении Информационного агентства Синьхуа.

Как заявил на пресс-конференции заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун, к концу февраля текущего года по всей стране было построено 792 тыс базовых станций 5G. По стандарту связи пятого поколения, добавил чиновник, в настоящее время подключено 260 млн терминалов.

По оценкам министерства, во втором полугодии объем поставок мобильных телефонов с поддержкой технологии 5G в Китае составит 80% от общего объема поставок мобильных телефонов.

В 2021 году Китай намерен построить более 600 тыс базовых станций стандарта 5G. Министерство промышленности и информатизации КНР обязалось осуществлять усилия по продвижению упорядоченного создания и применения сети со стандартом связи 5G, ускоренному внедрению 5G в крупных городах, а также содействию совместному строительству и совместному использованию.