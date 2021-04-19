Китай создал крупнейшую в мире сеть со стандартом связи 5G

Китаем достигнуты первоначальные успехи в создании самой крупной в мире сети со стандартом связи 5G.
Об этом сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР, говорится в заявлении Информационного агентства Синьхуа.
Как заявил на пресс-конференции заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун, к концу февраля текущего года по всей стране было построено 792 тыс базовых станций 5G. По стандарту связи пятого поколения, добавил чиновник, в настоящее время подключено 260 млн терминалов.
По оценкам министерства, во втором полугодии объем поставок мобильных телефонов с поддержкой технологии 5G в Китае составит 80% от общего объема поставок мобильных телефонов.
В 2021 году Китай намерен построить более 600 тыс базовых станций стандарта 5G. Министерство промышленности и информатизации КНР обязалось осуществлять усилия по продвижению упорядоченного создания и применения сети со стандартом связи 5G, ускоренному внедрению 5G в крупных городах, а также содействию совместному строительству и совместному использованию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Платные камеры помогли привлечь в госбюджет 3,3 миллиона гривен – МалюськаВчера, 08:45 - 678 21
Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежатьВчера, 13:03 - 2276 19
Подписан закон о призыве резервистов: уклонистов ждет уголовная отвественностьВчера, 12:08 - 2232 5
НКРЭКУ оштрафовала компанию за рассылку платежек с рекомендованными суммами платежаВчера, 17:40 - 1441 4
Кабмин подготовил законопроект об отмене права каждого украинца на 2 бесплатных гектара землиВчера, 16:07 - 2235 4
monobank получил большое функциональное обновлениеВчера, 16:15 - 11179
Средняя зарплата в Украине: в каких регионах платят больше всегоВчера, 14:02 - 4159
80% ІТ-специалистов против Дія.City (опрос)Вчера, 17:04 - 3709
Межбанк: доллар неожиданно взлетелВчера, 18:15 - 3170
Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежатьВчера, 13:03 - 2276 19
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового классаВчера, 12:10 - 195
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минутПозавчера, 12:40 - 448
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 296
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 649
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 5095 3