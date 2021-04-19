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Китай построит передовой космический телескоп

Китай построит передовой космический телескоп

Китай собирается запустить первый модуль собственной орбитальной станции уже в этом месяце. В рамках проекта этой станции страна также готовится отправить большой космический телескоп в течение следующих нескольких лет.

Телескоп Китайской космической станции (CSST), запуск которого намечен на 2024 год, будет работать как космическая оптическая обсерватория для китайских учёных, проводящих исследования неба, сообщает агентство Синьхуа.

Телескоп, иногда называемый «Сюньтянь», что буквально переводится как «Небесный часовой», будет иметь объектив диаметром 2 метра, что делает его сравнимым с телескопом «Хаббл». Однако он может похвастать полем зрения в 300 раз большим, чем у 31-летнего «Хаббла», сохраняя при этом аналогичное разрешение.

Широкое поле обзора позволит телескопу в течение десяти лет наблюдать до 40 % неба с помощью огромной камеры с разрешением 2,5 миллиардов пикселей. Любопытно, что «Сюньтянь» будет находиться на одной орбите с китайской космической станцией и сможет периодически стыковаться с будущим обитаемым форпостом в космосе.

«Телескоп будет размещён в оптическом модуле, который может самостоятельно летать на орбите для более высокой эффективности зондирования космоса, — отметил главный конструктор китайской программы пилотируемых космических полётов Чжоу Цзяньпин (Zhou Jianping) в интервью Центральному телевидению Китая в марте. — Тем не менее, мы хотим, чтобы он летал примерно по одной орбите с будущей космической станцией».

Это могло бы стать большим преимуществом для CSST, поскольку «Хабблу» тоже требовались миссии по ремонту, модернизации и замене различных компонентов и систем. Тем временем на земле по всему Китаю строятся четыре астрономических исследовательских центра для работы с данными космического телескопа.

CSST будет проводить наблюдения в области ультрафиолетового и видимого диапазона. Известные космологические и астрономические задачи включают в себя исследование свойств тёмной материи и тёмной энергии, крупномасштабных структур космоса, формирования и эволюции галактик.

Ожидается, что «Сюньтянь» также внесёт свой вклад в обнаружение и съёмку транснептуновых объектов и околоземных астероидов.

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По материалам 3dnews.ru
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