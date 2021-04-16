В Японии тестируют робота-курьера, который сам ездит в лифте

Сеть удобных магазинов Seven-Eleven Japan тестирует робота-курьера, который самостоятельно может ориентироваться в офисных зданиях.

Об этом сообщает NHK.

Пилотный проект пока идет в одном из офисных зданий Токио.

Сотрудники компаний, которые находятся в здании с офисами, могут сделать заказ через свой смартфон. В ответ работники Seven-Eleven Japan, который расположен на 34-м этаже, кладут заказ в багажник робота, который и доставляет сам заказ.

Отмечается, что сам робот подключен к системе лифтов здания, и поэтому не нуждается в помощи посторонних людей, чтобы добраться на нужный ему этаж.

В Seven-Eleven Japan будут использовать полученные данные для тестирования поставок роботом в более сложных условиях окружающей среды.