В Японии тестируют робота-курьера, который сам ездит в лифте

Сеть удобных магазинов Seven-Eleven Japan тестирует робота-курьера, который самостоятельно может ориентироваться в офисных зданиях.
Об этом сообщает NHK.
Пилотный проект пока идет в одном из офисных зданий Токио.
Сотрудники компаний, которые находятся в здании с офисами, могут сделать заказ через свой смартфон. В ответ работники Seven-Eleven Japan, который расположен на 34-м этаже, кладут заказ в багажник робота, который и доставляет сам заказ.
Отмечается, что сам робот подключен к системе лифтов здания, и поэтому не нуждается в помощи посторонних людей, чтобы добраться на нужный ему этаж.
В Seven-Eleven Japan будут использовать полученные данные для тестирования поставок роботом в более сложных условиях окружающей среды.
ロボットがセブン-イレブンの商品を自動で届けてくれる配送サービスがスタート。ソフトバンク本社ビル内で実証実験として開始します。— 山川晶之 (@msyamakawa) April 20, 2021
配送ロボのRICEはエレベーターと連携させることでほかの階にも自分で行ってくれます。ちなみに動作音は結構静かです。https://t.co/ZC2IDB0JUM pic.twitter.com/GfWCjmxElA
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