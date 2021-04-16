Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать

Банки в Украине присоединятся к автоматизированной паспортной системе ареста счетов. Если банковские карты вдруг заблокировали или даже списали со счета деньги – вероятнее всего, вы должник.

Чтобы этого избежать, необходимо вовремя оплачивать налоги, коммуналку, штрафы, алименты и вносить средства по кредиту, а также периодически проверять себя в реестре должников.

Как работает система. Как только исполнительная служба сообщает банкам о долге, те в считаные часы могут арестовать счет. К системе уже присоединились семь банков. Остальные работают в тестовом режиме.

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко отмечает, что номера счетов, сумма остатков, факт наличия счетов банки, подключенные к автоматической системе, сообщают министерству в электронном виде по системе электронного взаимодействия.

“Также будет происходить и списание этих средств после того, как они будут найдены и арестованы. В десятки раз ускорится процесс выполнения по взысканиям – штрафам, алиментам”, – сказал Гайченко.

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас рассказал о системе.

“Ты открываешь мобильное приложение – на весь экран сообщение, что ваши средства заблокированы по такому-то исполнительному производству. Номер телефона исполнителя – и вы можете связаться, чтобы погасить этот долг. Мы погасили, и в очень короткий срок были сняты все эти санкции и фактически разблокированы все счета”, – заявил он.

В то же время незаконно и безосновательно никто взимать деньги не будет, говорят в банках.

Представитель банка Александр Жильцов отмечает, что клиенты могут обратиться в Государственную исполнительную службу для выяснения обстоятельств. Но обычно клиенты сами знают, за какой именно штраф их блокируют.

Однако, как предполагают юристы, средства могут взыскать разные банки одновременно, или же гражданин оплатит долг параллельно со снятием со счета средств.

“Один и тот же долг будет списываться параллельно в некоторых местах. Возможно, вы оплатили штраф, а параллельно с вас его сняли. В этом случае ответственность будет нести взыскатель. Тот, кто инициировал процедуру взыскания задолженности. Если ошибся банк, тогда банк может стать ответственным”, – говорит юрист Михаил Ильяшев.

Справка Finance.ua:

К системе автоматического списания средств подключено 7 банков: Таскомбанк; ПриватБанк; Универсал Банк, monobank; ОКСИ Банк; Банк Восток; Индустриалбанк; ПроКредит Банк.

Еще 44 учреждения подключены к тестовой среде, 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования. То есть в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 украинских банка из 73-х.

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