Фонд гарантирования аккумулировал на счетах 14,8 млрд гривен

По состоянию на 1 апреля 2021 года на счетах Фонда гарантирования вкладов физических лиц находится 14,835 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 апреля 2021 года, составила 14 835,4 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-марте 2021 года поступило 1 113,6 млн грн”, – говорится в сообщении.

Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков: в марте 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 34,4 млн грн. Всего за первые три месяца 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированной суммы получили 319,7 млн грн.

По состоянию на 1 апреля 2021 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 90 451,2 млн грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещения на общую сумму 4 686,4 млн грн. До 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 95 137,6 млн грн.

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