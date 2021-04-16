PayPal создаст в Китае внутренний цифровой кошелек, ориентированный на трансграничные платежи

Крупнейшая дебетовая электронная платежная система PayPal объявила о намерениях создать в Китае локальный кошелек, ориентированный на международные платежи.
Как сообщает CNBC, в январе этого года американская финансовая компания стала первой иностранной фирмой, которая на 100% владеет платежной платформой в Китае, но до сих пор молчала о своих планах.
Ханна Цю, генеральный директор PayPal в Китае, отметила, что компания планирует запустить внутренний кошелек. Но вместо того чтобы конкурировать с доминирующими местными игроками Alipay и WeChat Pay за внутренние платежи, PayPal сосредоточится на международных платежах.
«Наш будущий бизнес в основном связан с трансграничными сделками… На нашем зарубежном рынке более 377 млн индивидуальных пользователей и более 20 млн корпоративных пользователей», — сказала Цю.
«У нас большая сеть таких пользователей. Что нам нужно сделать, так это „построить мост“, доставить хорошую китайскую продукцию за рубеж и привезти хорошую зарубежную продукцию обратно в Китай», — добавила она.
Имея более миллиарда пользователей, WeChat и Alipay доминируют на внутреннем рынке мобильных платежей Китая. Эти приложения позволяют пользователям платить онлайн или в физических магазинах.
Цю отметила, что PayPal не будет конкурировать с этими двумя сервисами.
«У нас нет прямой конкуренции с местными платежными компаниями. Вместо этого мы активно с ними сотрудничаем. Я не буду перечислять названия компаний, но у нас очень глубокое сотрудничество с местными компаниями», — рассказала она.
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