ЕС: развертывание зарядочных станций для электромобилей идет слишком медленно

В ЕС стремятся к 2025 году построить 1 миллион зарядочных станций для электромобилей.
Европейские аудиторы заявили во вторник, что развертывание зарядочной инфраструктуры для электромобилей в Европейском союзе недостаточно быстрое для достижения целей блока.
Европейская аудиторская палата (ECA) рассмотрела, как Европейская комиссия поддерживает государства-члены в расширении зарядочной инфраструктуры, а также как она управляет финансированием ЕС.
Было обнаружено, что доступность общественных зарядочных станций значительно различается между государствами-членами и что платежные системы не согласованы, что вынуждает водителей использовать несколько подписок или способов оплаты для зарядки своих автомобилей, если они путешествуют в разных странах ЕС.
«В прошлом году каждый десятый автомобиль, проданный в ЕС, был электрическим, но инфраструктура для зарядки неравномерно доступна по всему ЕС», — сказал Ладислав Балко, член ЕЦА, ответственный за отчет.
Комиссия поставила цель иметь 1 миллион пунктов зарядки к 2025 году и стремится к 2050 году сократить выбросы парниковых газов от транспорта на 90% по сравнению с уровнями 1990 года.
Количество точек зарядки в 27 странах ЕС и Великобритании увеличилось примерно на 36 тысяч за год.
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