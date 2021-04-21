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Декретный отпуск для мужчин: как это работает в других странах

Декретный отпуск для мужчин: как это работает в других странах

Верховная Рада сделала важный шаг в борьбе за равноправие и против гендерных стереотипов – приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком».

После того, как он вступит в силу, мужчины в Украине смогут брать декретный отпуск.

Новый закон в Украине: мужчины смогут брать двухнедельный отпуск по уходу за ребенком:

  • в украинском законодательстве и раньше была прописана возможность для мужчины взять отпуск по уходу за ребенком. Однако его могли предоставить только при наличии справки с места работы матери о том, что она вышла на работу до окончания декрета и ей больше не платят помощь;
  • теперь муж, жена которого родила ребенка (пара не обязательно должно быть в зарегистрированном браке), может взять 14-дневный отпуск за счет работодателя. Право на такой ​​же отпуск есть у любого совершеннолетнего родственника, который ухаживает за ребенком.

Польша:

  • мужчина также на две недели может взять «отцовский отпуск». Согласно Трудовому кодексу, право на это имеет отец, воспитывающий биологического или усыновленного ребенка.

Швеция и Норвегия:

  • В Швеции действуют «родительские квоты»: из 480 дней общего декретного отпуска 60 дней обязан взять отец ребенка. Если мужчина в декрет не уйдет, семье не будут производить выплаты;
  • в Норвегии декретный отпуск длится 49 или 59 недель, от его продолжительности зависит размер выплат на ребенка. Родители ребенка должны обязательно взять по 10 недель отпуска, остальное время – распределить между собой в любых пропорциях.

Германия, Испания и Франция:

  • В Германии и отец, и мать ребенка могут брать декретный отпуск. В течение года им выплачивают пособие по уходу за ребенком, его размер обычно составляет 65-67% от зарплаты, а если отпуск берут оба родителя, то выплаты продлевают на два месяца;
  • в Испании в 2019 году был принят закон, согласно которому продолжительность отпуска по уходу за ребенком для отцов поэтапно увеличивали. С января этого года мужчина должен идти в обязательный отпуск на 6 недель со 100% сохранением зарплаты. Также каждый из родителей получает право на 10 недель отпуска по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста;
  • во Франции недавно увеличили декретный отпуск для мужчин с 14 до 28 дней, при этом 7 дней нужно брать обязательно.

Великобритания:

  • «отцовский отпуск» на две недели могут взять только наемные работники – в период между рождением ребенка и 56 днем ​​его жизни.

Япония и Южная Корея:

  • в Японии отец ребенка может взять годичный отпуск (52 недели) после его рождения;
  • на 53 недели декретного отпуска могут рассчитывать мужчины в Южной Корее. Первые три месяца им платят 80% зарплаты, далее – 50%.

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По материалам Слово и Дело
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