Операторы Новой почты перешли на электронные подписи

Финансовая компания НоваПей обеспечила более 14 тыс. операторов-кассиров электронными подписями. Благодаря этому ускорится процесс обслуживания клиентов.
Об этом Finance.ua сообщили в компании «Нова почта».
Чем это будет полезно: согласно законодательству, ежедневно в отделении сотрудники должны сопровождать документацию по кассовым операциям. Для этого каждый документ (кассовые ордера и книги) нужно распечатать, затем подписать, правильно сшить и передать на хранение в архив на 5 лет. Теперь же с помощью электронной подписи операторы-кассиры не тратят время на бумажную работу, быстро подписывают внутренние кассовые документы в цифровом виде в режиме реального времени.
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Сейчас на каждом документе кассир экономит до 2-х минут, суммарно за день экономит до 40 минут, а следовательно освобождает это время для обслуживания клиентов.
Эффекты:
Проект компания НоваПей реализовала в сотрудничестве с командой проекта «Дия», что позволило организовать процесс выпуска квалифицированных электронных подписей для сотрудников. Важно, что эти подписи создавались согласно требованиям информационной безопасности и законодательства.
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