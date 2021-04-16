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Операторы Новой почты перешли на электронные подписи

Операторы Новой почты перешли на электронные подписи

Финансовая компания НоваПей обеспечила более 14 тыс. операторов-кассиров электронными подписями. Благодаря этому ускорится процесс обслуживания клиентов.

Об этом Finance.ua сообщили в компании «Нова почта».

Чем это будет полезно: согласно законодательству, ежедневно в отделении сотрудники должны сопровождать документацию по кассовым операциям. Для этого каждый документ (кассовые ордера и книги) нужно распечатать, затем подписать, правильно сшить и передать на хранение в архив на 5 лет. Теперь же с помощью электронной подписи операторы-кассиры не тратят время на бумажную работу, быстро подписывают внутренние кассовые документы в цифровом виде в режиме реального времени.

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Сейчас на каждом документе кассир экономит до 2-х минут, суммарно за день экономит до 40 минут, а следовательно освобождает это время для обслуживания клиентов.

Эффекты:

  • экономический эффект от внедрения проекта — более 4 млн грн в год. Это расходы, которые шли на бумагу, логистику, хранение, контроль и обработку бумажных документов;
  • экологическая целесообразность — ежегодно НоваПей будет экономить более 13 тыс. пачек бумаги, а это примерно 560 спасенных деревьев.

Проект компания НоваПей реализовала в сотрудничестве с командой проекта «Дия», что позволило организовать процесс выпуска квалифицированных электронных подписей для сотрудников. Важно, что эти подписи создавались согласно требованиям информационной безопасности и законодательства.

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По материалам Finance.UA
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