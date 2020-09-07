Как получить е-подпись

Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) можно оффлайн или онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Как получить электронную подпись:
А еще можно получить подпись в ГП Дія.
Кроме этого, совсем скоро подписать документы можно будет с помощью Смарт-Дії, краткосрочной квалификационной электронной подписи в приложении Дія.
В среднем за месяц украинцы проверяют и накладывают более 860 тыс. е-подписей на платформах Минцифры.
Наложить и проверить электронную подпись можно на сервисах:
С помощью Интегрированной системы электронной идентификации ежемесячно проходит более 600 тыс. сеансов аутентификации в информационных системах, держателями которых являются субъекты публичного и частного права.
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