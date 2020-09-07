0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 138 0

Как получить е-подпись

Как получить е-подпись

Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) можно оффлайн или онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Как получить электронную подпись:

А еще можно получить подпись в ГП Дія.

Кроме этого, совсем скоро подписать документы можно будет с помощью Смарт-Дії, краткосрочной квалификационной электронной подписи в приложении Дія.

В среднем за месяц украинцы проверяют и накладывают более 860 тыс. е-подписей на платформах Минцифры.

Наложить и проверить электронную подпись можно на сервисах:

  • портал Дія;
  • сайт Центрального удостоверяющего органа (ЦУО)
  • сайт поставщика электронных доверительных услуг Дія;
  • сайт Интегрированной системы электронной идентификации (ИСЭИ).

С помощью Интегрированной системы электронной идентификации ежемесячно проходит более 600 тыс. сеансов аутентификации в информационных системах, держателями которых являются субъекты публичного и частного права.

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации начинает работу над внедрением квалифицированной электронного подписи “Смарт-Дія” в мобильное приложение “Дія”. Постановление, давшее старт реализации экспериментального проекта, принял Кабинет министров Украины на заседании 2 сентября.
  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о 10 новых услугах портала и приложения “Дія”, которые запустят в октябре.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.