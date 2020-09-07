Как получить е-подпись

Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) можно оффлайн или онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Как получить электронную подпись:

оффлайн: нужно лично обратиться в один из поставщиков услуги, заполнить регистрационную форму и указать паспортные данные и номер налогоплательщика. Перечень поставщиков электронных доверительных услуг.

онлайн: услугу можно получить через ПриватБанк.

А еще можно получить подпись в ГП Дія.

Кроме этого, совсем скоро подписать документы можно будет с помощью Смарт-Дії, краткосрочной квалификационной электронной подписи в приложении Дія.

В среднем за месяц украинцы проверяют и накладывают более 860 тыс. е-подписей на платформах Минцифры.

Наложить и проверить электронную подпись можно на сервисах:

портал Дія;

сайт Центрального удостоверяющего органа ( ЦУО )

) сайт поставщика электронных доверительных услуг Дія;

сайт Интегрированной системы электронной идентификации ( ИСЭИ ).

С помощью Интегрированной системы электронной идентификации ежемесячно проходит более 600 тыс. сеансов аутентификации в информационных системах, держателями которых являются субъекты публичного и частного права.

Справка Finance.ua:

Министерство цифровой трансформации начинает работу над внедрением квалифицированной электронного подписи “Смарт-Дія” в мобильное приложение “Дія”. Постановление, давшее старт реализации экспериментального проекта, принял Кабинет министров Украины на заседании 2 сентября.