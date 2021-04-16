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Минфин хочет изменить Налоговый кодекс, чтобы заставить «уклонистов» платить налоги

Минфин хочет изменить Налоговый кодекс, чтобы заставить «уклонистов» платить налоги

Министерство финансов формирует пакет изменений в Налоговый кодекс Украины, которые будут касаться уклонения от уплаты налогов.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью LB.ua.

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Он отметил, что пакет изменений будет готов в ближайшее время.

«Я не буду пока раскрывать детали, но мы хотим сделать так, чтобы те, кто был „очень хитро сделан“, платили налоги в нашей стране. Все, кто уклонялся от уплаты налогов по Налоговому кодексу. Мы залатаем пробелы, которые были созданы за последние годы», — сказал министр.

Напомним, в мае 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических нестыковок в налоговом законодательстве».

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По материалам lb.ua
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