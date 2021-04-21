Сколько можно заработать на депозите: как будут расти проценты по вкладам

Национальный банк Украины увеличил учетную ставку до 7,5% в надежде немного остановить инфляцию. На этом фоне уже пошли разговоры, что ставки по депозитам тоже вырастут. При опросе экономистов и банкиров выяснилось: вклады, действительно, станут чуть выгоднее. Но рассчитывать на внушительные пассивные доходы, как это было еще несколько лет назад, украинцам не рекомендуют.

Сейчас государственный банк принимает вклады от населения под максимальную ставку 7,5% годовых. То есть, если положить 50 тыс. гривен на 12 месяцев, прибыль составит 3750 гривен. Минус налог на доходы физлиц и военный сбор — 3020 гривен.

Ставки в госбанках традиционно ниже, чем в коммерческих учреждениях. В последних вклад можно пристроить и под 10% годовых. На таком депозите с 50 тыс. гривен можно получить 4025 гривен прибыли (уже после вычета налогов).

Год назад прибыль составила бы почти вдвое больше. Но несмотря на такое падение прибыльности, население деньги не унесло.

«Оттока вкладов в национальной валюте мы не увидели… Каждый месяц привлекаем 300−400 млн гривен», — подтвердила замдиректора департамента розничного рынка банка Марина Ревуцкая.

А о депозитах под 20−25% украинцам советуют вообще забыть.

«Депозитные ставки падают во всем мире, это общемировая тенденция. Есть огромные избыточные сбережения. Люди боятся инвестировать, куда-то вкладывать деньги, а потому несут их в банки. И поэтому у банков нет проблемы привлекать депозиты», — объяснил управляющий партнер инвесткомпании Эрик Найман.

Как будут расти проценты по вкладам. Ситуация была прогнозируемой: банки намекали на очередное снижение процентов по депозитам. Но в ситуацию вмешался Нацбанк и поднял учетную ставку — индикатор стоимости денег на рынке.

Это ставка, под которую сами банки занимают у НБУ. До этого пор она составляла 6,5%, а с 16 апреля повысилась на процент. Именно настолько вырастет цена денег для банков. Поэтому они будут искать, где дешевле, и попытаются привлечь больше вкладов от населения. Но чтобы это сделать, банкам придется улучшить условия для вкладчиков.

«Лучше подождать одну-две недели, пока поднятия учетной ставки не отразится на уровне депозитов. Возможно, ставки немного поднимутся. Но там не будет какого-то резкого повышения, скачка», — спрогнозировал инвестбанкир Сергей Фурса.

Банкиры тоже подтверждают: в перспективе ставки могут подняться.

«Скорее всего, рынок депозитов пойдет чуть-чуть вверх, мы ожидаем роста процентных ставок на 1−2 процентных пункта», — сказала первый замглавы правления банка Елена Дмитриева.

Но свою ставку НБУ поднял не ради этого, а чтобы сдержать цены. Ведь чем меньше денег в экономике, тем медленнее дорожают товары и услуги.

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