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Украинцев планируют законодательно обязать содержать нетрудоспособных родителей

Украинцев планируют законодательно обязать содержать нетрудоспособных родителей

Министерством социальной политики Украины был установлен размер оплаты услуг социальных служб, чтобы защитить права пожилых людей. Кроме того, планируется узаконить сумму, которую обязаны будут тратить на пожилых людей опекуны, которые заключили с ними договор пожизненного содержания.

Об этом сообщает сайт «Сегодня».

Ранее забота о пожилых нетрудоспособных родителях была моральным долгом, но теперь ее также будет регламентировать законопроект, находящийся на стадии общественного обсуждения, «О защите имущественных прав отдельных категорий лиц и возмещения расходов на уход за такими лицами».

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, на практике закон о помощи пожилым родителям или другим родственникам часто игнорируют. Наказания за это нет, а старики вынуждены пользоваться помощью из государственных средств. Законопроектом вводится норма, согласно которой обязательства компенсации затрат, которые несет государственный бюджет на содержание пожилых людей, ложится именно на плечи родственников. Им придется оплачивать все социальные расходы, которые ранее несло государство – за услуги соцработника или за содержание в спецучреждении и т.д. В противном случае государство может требовать возмещения расходов через суд.

Похожие обязательства накладываются на опекунов, которые заключают с одиноким пожилым человеком договор пожизненного содержания за право унаследовать его жилище или иное имущество, в противном случае опекунов лишат права на имущество по договору, и оно отойдет государству.

Договоры пожизненного содержания планируется сделать более строгими по отношению к опекунам, которые сейчас могут брать на себя обязательства или по содержанию, или по уходу за пожилым человеком, или оба варианта сразу, однако новый законопроект обяжет делать их и то и другое. Кроме того, он требует в обязательном порядке оговаривать все виды обеспечения и все виды ухода, которые обязан предоставлять опекун и устанавливает минимальную сумму обеспечения – в размере двух прожиточных минимумов.

Люди, которые наследуют имущество пожилого человека по договору пожизненного содержания, обязаны будут оплачивать все «разумные расходы, которые были сделаны другим лицом (физическим или юридическим) на содержание, уход, лечение и погребение».

Сейчас власти обязаны предотвращать незаконное отчуждение жилья пожилых людей и людей с инвалидностью. В случае необходимости и по желанию этих людей на них ложится обязанность организовать им уход или устроить в специализированное учреждение, где им будет обеспечен такой уход. Но законом разрешено заключение с пожилыми людьми договора об обеспечении органам соцзащиты – в обмен на то, что их жилье потом отойдет государству.

Также органы социальной опеки будут следить за качеством предоставляемых услуг – и за тем, чтобы опекаемых не лишили имущества.

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По материалам Сегодня
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