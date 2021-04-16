НБУ не будет в этом году переносить стресс-тестирование банков

Нацбанк Украины не будет переносить ежегодное стресс-тестирование банков из-за необходимости диагностирования финансового состояния банков после кризисного года.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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«Что касается стресс-тестирования, то нам важно досконально понимать финансовое состояние банков после того, как они прошли кризисный год. Именно на это и направлена диагностика банковского сектора. Сейчас было бы нелогично отложить это важное дело еще на год», — заявил Шевченко.

По словам главы НБУ, опыт предыдущих лет показывает, что банки реагируют на результаты диагностики и работают над улучшением своей финансовой устойчивости. Шевченко отметил, что для эффективных банков с качественными кредитными портфелями любой неблагоприятный макроэкономический сценарий в стресс-тесте не страшен.

Также он добавил, что НБУ ведет диалог с банками для внедрения мер по банковскому надзору, в частности нормативов.

«В целом наш подход таков: если введение какого-то норматива коснется очень ограниченного количества банков и не будет иметь системного влияния, то мы будем работать с отдельными банками и требовать от них решать свои проблемы с капиталом», — уточнил Шевченко.

Глава НБУ добавил, что регулятор будет искать варианты реагирования, в случае если запланированное введение NSFR-норматива приведет к системному воздействию.

Напомним, что в прошлом году НБУ отсрочил проведение стресс-тестов в марте этого года в связи с мерами, введенными для противодействия распространению коронавируса. В декабре регулятор решил возобновить ежегодное стресс-тестирование банков в 2021 году.

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