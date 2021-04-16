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Украина потратит на космическую программу 15 миллиардов

Украина потратит на космическую программу 15 миллиардов

Объем государственного финансирования под космическую программу составляет 3 миллиарда гривен ежегодно в течение 5 лет.

Об этом рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в интервью Экономической правде.

По его словам, ключевыми и наиболее затратными являются проекты по созданию системы спутников дистанционного зондирования земли и ракетно-космических комплексов.

Тафтай назвал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности «лидером», от которого зависит скорость реформирования предприятий космической отрасли.

«Также очень важным инструментом для реализации этой задачи является принятие закона „Об особенностях преобразования предприятий“. И в этом случае мы говорим не только о космическом агентстве, но и о Верховной Раде, поскольку это утверждается законом», — сообщил он.

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По материалам Економічна Правда
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