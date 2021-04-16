Bloomberg: запасы нефти, накопленные за время пандемии, почти истощены

Избыток запасов нефти, который накопился в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, почти исчез.

Об этом пишет Bloomberg.

По состоянию на февраль в хранилищах оставалось менее одной пятой части от накопленных объемов топлива, приводит Bloomberg данные Международного энергетического агентства (МЭА). С тех пор остатки сократились еще сильнее, отметило агентство.

По оценке МЭА, в июле 2020 года на пике в хранилищах по всему миру накопилось на 249 млн барр. больше среднего значения за 2015-2019 годы, а в феврале 2021-го этот избыток снизился до 57 млн ​​барр.

Потребление топлива выросло благодаря восстановлению спроса и росту цен на нефть. Нефть Brent завершила торги 16 апреля на уровне 66,7 долларов, следует из данных Лондонской биржи ICE. В свою очередь, Россия, Саудовская Аравия и ОПЕК поддержали освобождение хранилищ осторожным смягчением ограничений на добычу, отметил Bloomberg.

По словам руководителя исследований рынка природных ресурсов Эда Морзе, остатки накопленных в пандемию запасов почти полностью сосредоточены в Китае. В США же запасы в хранилищах практически иссякли, сокращение объемов до 1,28 млрд барр., как было до пандемии, приводит Bloomberg данные Управления энергетической информации США. На прошлой неделе запасы на восточном побережье США упали до самого низкого уровня за последние 30 лет, добавило агентство.

Кроме этого, сокращаются запасы нефти, размещенные в танкерах. За последние две недели они снизились на 27%, до 50,7 млн ​​бар., оценили аналитики IHS Markit Йен Лин Сонг и Фотиос Катсулас.

По прогнозу Citigroup, по мере восстановления спроса запасы нефти во второй половине 2021 года продолжат сокращаться на 2,2 млн барр. в сутки, в результате чего стоимость нефти марки Brent может подняться до 74 долларов за баррель или даже выше, пишет Bloomberg.