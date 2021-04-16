Назван самый продаваемый спорткар в мире

Самым продаваемым спорткаром в мире второй год подряд стал Ford Mustang — в 2020 году компания реализовала 80 577 экземпляров «пони-кара», пишет svidok.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Интересно, что в сегменте машин с кузовом купе Mustang лидирует в продажах уже 6-й год подряд! По данным исследовательской фирмы IHS Markit, на долю Mustang в прошлом году приходилось 15,1% мирового рынка спортивных купе, а годом ранее этот показатель составлял 14,8%.
Флагманами продаж стали версии Bullitt и Shelby, которые суммарно составили 52,7% от общего объема реализованных «Мустангов». В компании Ford ожидают, что новая лимитированная версия Mustang Mach 1, которая вскоре пополнит семейство, внесет свою лепту в успех модели.
Основным рынком сбыта Mustang традиционно являются США, где реализуются три четверти всех машин. Правда, в США продали лишь 61 090 Mustang, что на 15,7% ниже, чем годом ранее. Больше всего поклонников в модели живут в Техасе (8600 авто), Калифорнии (6200) и Флориде (5864).
Завоевать титул самого продаваемого спорткара «Мустанг» помогли и жители Европы. По данным компании Ford, в 2020 году модель хорошо продавалась в Венгрии (+68,8% по сравнению с 2019 г.), Нидерландах (+38,5%), Дании (+12,5%), Чехии (+5,6%) и Австрии (+4%).
Несмотря на успехи, 2020 год оказался наименее успешным для компании. Для сравнения, в 2018 году было продано по всему миру 113 066 Mustang, в 2019-м — 102 090.
Также аналитики отметили, что Ford поставил 17 274 Mustang в первом квартале 2021 года, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте, Dodge, который реализовал 15 096 Challenger (+24%), а Camaro оказался в аутсайдерах с результатом 7089 машин (-1,3%).
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