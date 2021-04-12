Как изменились суммы субсидий на оплату коммуналки и в каком регионе выплаты самые щедрые

Средний размер субсидий в Украине в марте вырос на 13,6% по сравнению с февралем, до 1686 гривен. Помощь на оплату коммуналки от государства получили 2,95 млн украинских семей. На это из госбюджета потратили 4,8 млрд гривен.
Об этом пишет сайт Сегодня со ссылкой на данные Министерства социальной политики.
Наибольший средний размер субсидии — в Ровенской области (2012 грн). Наименьший – в Одесской области (1193 грн).
Всего марте за субсидиями обратились 134,9 тыс. семей, а назначена субсидия была 72,9 тыс. домохозяйств. 4,52 млрд гривен субсидий были выплачены в наличной форме, а 274 млн грн — в безналичной.
Как рассчитывают размер субсидии
Часть счета за коммунальные услуги субсидиант оплачивает сам. Это т.н. обязательный платеж, он определяется отдельно для каждой семьи (по формуле). Принцип такой: чем ниже доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательной платы. Обязательная часть платежа зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одно лицо.
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Сама субсидия назначается в размере разницы между стоимостью услуг ЖКХ (в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов) и размером обязательной части платежа.
В большинстве случаев, чтобы обратиться за субсидией, нужно подать только два документа — заявление и декларацию. Всю остальную информацию органы соцзащиты получают по запросам от налоговой службы, Пенсионного фонда, МВД, органов местного самоуправления и поставщиков коммунальных услуг.
Как ранее объясняла министр социальной политики Марина Лазебная, украинцев с низкими доходами призывают и в дальнейшем обращаться за помощью, ведь денег на субсидии у государства хватает.
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