Китай готов согласовать экспортную лицензию на несколько миллионов доз вакцины

Правительство КНР подтверждает готовность содействовать Украине в преодолении коронавируса. Китай пообещал согласования экспортной лицензии на несколько миллионов доз вакцины.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в своем Facebook.
Сообщается, что Енин провел политические консультации по видеосвязи со своим китайским коллегой Ле Юйченом. Среди вопросов обсудили борьбу с COVID-19.
Кроме того, в правительстве Китая заявили, что не признают попытки аннексии Крыма Россией. Также стороны договорились о подготовке пакета решений по либерализации торговли между Украиной и КНР.
Напомним, первая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта. Всего доставили 200 тысяч доз, однако украинское правительство заключило контракт на 2 млн доз.
Вакцина несколько недель проходила лабораторный контроль в Украине. Прививки начали делать 12 апреля.
Известно, что через 28 дней после введения первой дозы вакцинируют второй дозой из этой же партии вакцин CoronaVac. За каждым привитым первой дозой будет зарезервирована вторая доза.
Этой вакциной будут прививать педагогов, которые будут привлечены в ВНО в 2021 году; олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году; сотрудников патрульной полиции.
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