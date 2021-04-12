Водителей начали штрафовать за парковку во дворах

В Киеве начали штрафовать владельцев автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов не на асфальте. Соответствующий рейд провела Инспекция по парковке 14 апреля.
Так как организованных мест для парковки возле домов не хватает, жители паркуют автомобили на грунте. Что не является нарушением. Однако владельцам таких автомобилей выписывают штрафы, сообщает «Киев Парковочный».
В соответствии с подпунктом 15.10 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от
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Согласно правилам дорожного движения, газон — это участок однородной территории с дерновым покровом, который искусственно создают посредством высевания и выращивания трав (преимущественно многолетних злаков).
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