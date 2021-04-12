FlixBus запускает новые рейсы в Великобритании

Оператор автобусных перевозок FlixBus возобновляет автобусное сообщение и запускает новые внутренние рейсы в Великобритании.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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С сегодняшнего дня запущены 18 автобусных линий FlixBus между 12 британскими городами, включая Лондон, Бирмингем, Манчестер и Шеффилд.
Великобритания стала первой из 36 стран (на рынках которых присутствует FlixBus), где компания расширяет свою сеть в 2021 году. На основе британского опыта оператор планирует делать выводы относительно дальнейшего развертывания сети в других странах.
Следующие планы – возобновить рейсы между Великобританией и континентальной Европой, которые были приостановлены из-за пандемии. Компания заявляет о смелых долгосрочных планах в Соединенном Королевстве, а именно – создать крупнейшую автобусную сеть в стране к 2025 году.
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