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FlixBus запускает новые рейсы в Великобритании

FlixBus запускает новые рейсы в Великобритании

Оператор автобусных перевозок FlixBus возобновляет автобусное сообщение и запускает новые внутренние рейсы в Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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С сегодняшнего дня запущены 18 автобусных линий FlixBus между 12 британскими городами, включая Лондон, Бирмингем, Манчестер и Шеффилд.

Великобритания стала первой из 36 стран (на рынках которых присутствует FlixBus), где компания расширяет свою сеть в 2021 году. На основе британского опыта оператор планирует делать выводы относительно дальнейшего развертывания сети в других странах.

Следующие планы – возобновить рейсы между Великобританией и континентальной Европой, которые были приостановлены из-за пандемии. Компания заявляет о смелых долгосрочных планах в Соединенном Королевстве, а именно – создать крупнейшую автобусную сеть в стране к 2025 году.

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По материалам Finance.UA
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