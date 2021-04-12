0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 123 0

Правительство масштабирует программу ипотеки под 7%

Правительство масштабирует программу ипотеки под 7%

Верховная Рада 13 апреля поддержала законопроект, позволяющий в ближайшее время выдать около 8 тыс. ипотечных кредитов и передать в финансовый лизинг 12 тыс. квартир.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента, координатора программы «Большая стройка» Кирилла Тимошенко, программа ипотечного кредитования в дальнейшем будет существенно расширена. Об этом сообщается на странице «Укрфинжилье» в Facebook.

Законопроект № 5308 «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2021 год“ относительно внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем» принят в первом чтении. Он имеет целью создание необходимых условий для надлежащей реализации программы доступного жилья.

«Это второй этап внедрения президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабируем имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

Также в рамках программы будет использован новый финансово-кредитный механизм лизинга жилья. Купить жилье в лизинг под 5% годовых смогут сотни семей медиков, военнослужащих, педагогов, полицейских и спасателей", — рассказал Тимошенко.

Особенности приложения:

  • реализовывать президентскую программу будет созданное в 2020 году ЧАО «Укрфинжилье»;
  • акционерное общество будет предоставлять долгосрочную доступную ипотеку на условиях фиксированной ставки 7%, сроком до 30 лет с первым взносом 20%. А также жилье в финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса и под 5% годовых.

«Сотни тысяч граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, но при имеющихся обстоятельствах большинство из них не может себе позволить приобрести жилье. Во всех развитых странах мира функционируют подобные масштабные государственные программы. Как только соответствующие нормативные акты вступят в силу, ЧАО „Укрфинжилье“ станет единственной мощной государственной институцией, которая будет осуществлять государственные программы по обеспечению жильем. Важно, что в модель функционирования „Укрфинжилье“ заложен потенциал к естественному росту как самого АО, так и жилищной отрасли в целом», — комментирует принятие за основу законопроекта генеральный директор ЧАО «Укрфинжилье» Василий Шкураков.

Справка Finance.ua:

  • В январе 2021 года по инициативе Президента Правительство утвердило постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов до 7%. Уже в марте были подписаны первые ипотечные договоры.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.