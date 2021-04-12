Правительство масштабирует программу ипотеки под 7%

Верховная Рада 13 апреля поддержала законопроект, позволяющий в ближайшее время выдать около 8 тыс. ипотечных кредитов и передать в финансовый лизинг 12 тыс. квартир.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента, координатора программы «Большая стройка» Кирилла Тимошенко, программа ипотечного кредитования в дальнейшем будет существенно расширена. Об этом сообщается на странице «Укрфинжилье» в Facebook.

Законопроект № 5308 «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2021 год“ относительно внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем» принят в первом чтении. Он имеет целью создание необходимых условий для надлежащей реализации программы доступного жилья.

«Это второй этап внедрения президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабируем имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования.

Также в рамках программы будет использован новый финансово-кредитный механизм лизинга жилья. Купить жилье в лизинг под 5% годовых смогут сотни семей медиков, военнослужащих, педагогов, полицейских и спасателей", — рассказал Тимошенко.

Особенности приложения:

реализовывать президентскую программу будет созданное в 2020 году ЧАО «Укрфинжилье»;

«Укрфинжилье»; акционерное общество будет предоставлять долгосрочную доступную ипотеку на условиях фиксированной ставки 7%, сроком до 30 лет с первым взносом 20%. А также жилье в финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса и под 5% годовых.

«Сотни тысяч граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, но при имеющихся обстоятельствах большинство из них не может себе позволить приобрести жилье. Во всех развитых странах мира функционируют подобные масштабные государственные программы. Как только соответствующие нормативные акты вступят в силу, ЧАО „Укрфинжилье“ станет единственной мощной государственной институцией, которая будет осуществлять государственные программы по обеспечению жильем. Важно, что в модель функционирования „Укрфинжилье“ заложен потенциал к естественному росту как самого АО, так и жилищной отрасли в целом», — комментирует принятие за основу законопроекта генеральный директор ЧАО «Укрфинжилье» Василий Шкураков.

Справка Finance.ua:

В январе 2021 года по инициативе Президента Правительство утвердило постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов до 7%. Уже в марте были подписаны первые ипотечные договоры.

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