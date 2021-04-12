Правительство масштабирует программу ипотеки под 7%

Верховная Рада 13 апреля поддержала законопроект, позволяющий в ближайшее время выдать около 8 тыс. ипотечных кредитов и передать в финансовый лизинг 12 тыс. квартир.
По словам заместителя руководителя Офиса Президента, координатора программы «Большая стройка» Кирилла Тимошенко, программа ипотечного кредитования в дальнейшем будет существенно расширена. Об этом сообщается на странице «Укрфинжилье» в Facebook.
Законопроект № 5308 «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2021 год“ относительно внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем» принят в первом чтении. Он имеет целью создание необходимых условий для надлежащей реализации программы доступного жилья.
«Это второй этап внедрения президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабируем имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования.
Также в рамках программы будет использован новый финансово-кредитный механизм лизинга жилья. Купить жилье в лизинг под 5% годовых смогут сотни семей медиков, военнослужащих, педагогов, полицейских и спасателей", — рассказал Тимошенко.
Особенности приложения:
«Сотни тысяч граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, но при имеющихся обстоятельствах большинство из них не может себе позволить приобрести жилье. Во всех развитых странах мира функционируют подобные масштабные государственные программы. Как только соответствующие нормативные акты вступят в силу, ЧАО „Укрфинжилье“ станет единственной мощной государственной институцией, которая будет осуществлять государственные программы по обеспечению жильем. Важно, что в модель функционирования „Укрфинжилье“ заложен потенциал к естественному росту как самого АО, так и жилищной отрасли в целом», — комментирует принятие за основу законопроекта генеральный директор ЧАО «Укрфинжилье» Василий Шкураков.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Задолженность киевлян за распределение газа составляет 4,8 млн грнВчера, 12:44 - 443 11
Кабмин поддержал присоединение Ощадбанка к Фонду гарантированияВчера, 15:15 - 815 9
Усиленный карантин в Киеве продлили до 30 апреляВчера, 12:28 - 1492 6
Нафтогаз переведет бытовых потребителей на фиксированный тарифВчера, 13:00 - 26352 5
Кабмин предлагает распространить на Ощадбанк общие требования и отменить госгарантииВчера, 12:02 - 3630 5
Мошенники придумали новый способ, как снимать деньги с карт — СМИВчера, 16:45 - 43173 2
Нафтогаз переведет бытовых потребителей на фиксированный тарифВчера, 13:00 - 26352 5
Умер создатель одной из крупнейших финансовых пирамидВчера, 18:20 - 4577 1
Кабмин предлагает распространить на Ощадбанк общие требования и отменить госгарантииВчера, 12:02 - 3630 5
Украинская авиация пополнилась еще одним мощным вертолетом (фото)Вчера, 22:00 - 2057
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)Вчера, 10:30 - 1885
В Украине показали новый броневик для армии (видео)12.04.2021, 11:58 - 864
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 282
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1233 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 3253 5