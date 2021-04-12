Глава МИД Германии против остановки "«Северного потока-2» из-за конфликта в Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не видит оснований останавливать строительство газопровода «Северный поток-2» в условиях обострения конфликта вокруг Украины.
Об этом политик заявил в эфире телеканала ARD, сообщает «Европейская правда».
«Эта дискуссия продолжается долго. Это (остановка строительства газопровода. — Ред.) не привело бы обязательно к изменению поведения России, я думаю, все было бы наоборот», — считает глава МИД Германии.
Он добавил, что сейчас важно четко донести России, что она не должна прибегать к действиям, которые приведут к нежелательному ни для кого конфликту.
«В результате Москва также не заинтересована в восстановлении боев на Востоке Украины», — сказал Маас.
Строительство российского газопровода «Северный поток-2» находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.
В то же время США до сих пор не объявили о новых санкциях в отношении трубопровода, несмотря на давление Конгресса на администрацию Байдена, чтобы сделать это.
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