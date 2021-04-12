Межбанк: сохраняется интрига с учетной ставкой НБУ

Четверг на валютном рынке пройдет достаточно динамично.
С одной стороны — пока сохраняется интрига в части решения Нацбанка по учетной ставке. В 14:00 будет оглашено решение Правления НБУ и по нашему прогнозу ее повысят с действующих 6,5% годовых до 7%. Скорее всего нерезиденты также ждут ее повышения и в зависимости от решения регулятора — будут сегодня и в ближайшие дни по-разному вести себя на вторичном рынке ОВГЗ. Это будет отражаться и на их выходах на валютный межбанк. Они обычно проходят через Ситибанк и его выходы с покупкой/продажей валюты под подобные операции иностранцев — существенно влияют на ситуацию на торгах и курсовой тренд.
С другой стороны — начинается период бюджетных платежей и гривна в дефиците, что играет на руку нацвалюте и укрепляет ее позиции. Экспортерам сейчас нет особой нужды придерживать валютную выручку, а их надежды совместно со спекулянтами на быстрый взлет котировок существенно выше 28 гривен — постоянно сталкиваются с суровой реальностью. У бизнеса в период локдауна нет особого излишка гривны и валютные операции у клиентов-покупателей весьма ограничены. А раз так, то и спрос на валюту у представителей реального сектора невелик. В подобной ситуации особо «разогнать» курс продавцам не удается. Поэтому сегодня спекулянты в основном будут зарабатывать только в формате «в две стороны» без особой игры «на повышение» или «на понижение». Параллельно они постараются заработать на скачках курса евро. Ралли по паре евро/доллар на международных рынках продолжаются, цель в 1,20 доллара за евро уже не за горами и это хороший шанс на этом заработать. Игрой по курсу евро относительно гривны сегодня и продолжат активно заниматься спекулянты.
В остальном же клиенты будут закрывать текущие хозяйственные операции и готовиться к уплате налогов.
По нашим прогнозам, статистика межбанка 15 апреля не превысит $ 130−145 млн при совершении до 580 сделок. Мы по прежнему не прогнозируем выходов на торги Нацбанка с интервенциями по покупке/продаже доллара, так как рынок сам находит относительное равновесие между спросом и предложением, а также компромисс по курсу. Поэтому регулятору сейчас нет особого смысла активно выходить на рынок.
Котировки межбанка, по прогнозам в четверг будут в пределах: доллар — коридор 27,80 — 28,05 грн, евро — коридор 33,25 — 33,60 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,89 / 27,91
евро — 33,34 / 33,37
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