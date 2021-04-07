Умер создатель одной из крупнейших финансовых пирамид

Организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф умер в тюрьме в возрасте 82 лет.
Как сообщает AP со ссылкой на источник, смерть Мэдоффа наступила предположительно от естественных причин.
В 2009 году американского бизнесмена приговорили к 150 годам заключения, он отбывал наказание в штате Северная Каролина. Летом 2019 года адвокаты бизнесмена настаивали на его освобождении из тюрьмы, обосновывая это тем, что у него была почечная недостаточность в последней стадии и другие хронические заболевания. Запрос защиты суд отклонил.
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