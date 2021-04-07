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Виды доходов, за которые предусмотрена компенсация в случае их несвоевременных выплат

Виды доходов, за которые предусмотрена компенсация в случае их несвоевременных выплат

Правительство определило виды доходов, за которые проведут компенсацию в случае их несвоевременных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Сегодня на заседании Правительства принято постановление, которым определены виды денежных доходов, за которые, в случае нарушения сроков их выплаты, производится компенсация», — говорится в сообщении.

К таким выплатам отнесены:

  • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработная плата (денежное обеспечение);
  • сумма индексации денежных доходов граждан;
  • суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья;
  • суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца.

Указанным постановлением уточняются источники Выплаты такой компенсации (согласно Закону Украины от 28.12.2014 № 77-VІІІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда» создан Фонд социального страхования Украины путем слияния Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины и Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности).

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский 23 февраля этого года подписал закон о компенсации за задержку выплат возмещения.
  • Работник имеет право на оплату своего труда на основании заключенного трудового договора. Задержка выплаты заработной платы даже на один и более дней является нарушением сроков выплаты.

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По материалам Finance.UA
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