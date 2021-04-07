Виды доходов, за которые предусмотрена компенсация в случае их несвоевременных выплат

Правительство определило виды доходов, за которые проведут компенсацию в случае их несвоевременных выплат.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Сегодня на заседании Правительства принято постановление, которым определены виды денежных доходов, за которые, в случае нарушения сроков их выплаты, производится компенсация», — говорится в сообщении.
К таким выплатам отнесены:
Указанным постановлением уточняются источники Выплаты такой компенсации (согласно Закону Украины от
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде предлагают ввести штрафы до 8,5 тысяч за нарушение самоизоляцииВчера, 16:00 - 805 5
Задолженность киевлян за распределение газа составляет 4,8 млн грн3 ч. назад - 128 4
Усиленный карантин в Киеве продлили до 30 апреля4 ч. назад - 796 3
Рада отклонила постановление о моратории на повышение тарифов на энергоносителиВчера, 19:00 - 891 3
Киев продлил запрет на проведение ярмарок7 ч. назад - 2145 2
Нафтогаз переведет бытовых потребителей на фиксированный тариф3 ч. назад - 4921
Киев продлил запрет на проведение ярмарок7 ч. назад - 2145 2
Кабмин предлагает распространить на Ощадбанк общие требования и отменить госгарантии4 ч. назад - 1628 1
Вклады, которые Фонд гарантирования не возмещает (инфографика)8 ч. назад - 1582 1
Киберполиция предупредила о новом виде мошенничества при онлайн-шоппингеВчера, 16:33 - 1236
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)6 ч. назад - 321
В Украине показали новый броневик для армии (видео)Позавчера, 11:58 - 701
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 264
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1156 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 3095 5