Кабмин назначил главу Налоговой службы

Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы с 20 апреля 2021 года сроком на 5 лет.

Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Любченко победил в конкурсе на занятие должности главы Государственной налоговой службы.

Любченко с 29 апреля 2020 года возглавлял Налоговую, но тогда его назначили на должность без конкурса путем заключения контракта только на период действия карантина.

Соответственно, перед назначением сроком на 5 лет 19 апреля 2021 года его уволили в связи с окончанием срока действия контракта (на период действия карантина).