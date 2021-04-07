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Кличко рассказал, какие дороги ремонтируют в столице

Кличко рассказал, какие дороги ремонтируют в столице

Даже в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией, Киев продолжает обновлять инфраструктуру города.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

«Коммунальная корпорация «Киевавтодор» уже начала дорожный сезон. Мы ремонтируем дороги и мосты, которые не видели обновления по 40-50 лет. Сегодня, в частности, продолжаются работы на улице Милославской. Там дорожники уложили нижний слой асфальтового покрытия на части от улицы Радунской до улицы Оноре де Бальзака», – сообщил Виталий Кличко.

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По его словам, продолжается капитальный ремонт и на улице Чернобыльской. Там уже убустраивают основу для тротуаров и велодорожек. Устанавливают новые бордюры.

На улице Борщаговской тоже уложили нижний слой покрытия. И продолжают работы.

Продолжаются работы на Пейзажной аллее. Там обновляют смотровые площадки и подпорные стенки, лестницы и сеть освещения. Установили камеры видеонаблюдения и тревожную кнопку.

Начинают дорожники и завершающий этап реконструкции проспекта Степана Бандеры.

Также начинается капитальный ремонт Окружной дороги. На первом этапе обновят участок от Одесской площади до улицы Луценко – в направлении Жулян.

«Это только некоторые проекты из запланированных на этот год. Даже в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией, мы продолжаем обновлять инфраструктуру столицы. Объекты, которые не ремонтировали десятилетиями», – отметил Виталий Кличко.

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По материалам Finance.UA
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