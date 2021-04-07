Закон о защите украинцев от произвола коллекторов вступил в силу

Сегодня вступил в силу закон о защите украинцев от произвола коллекторов. Однако в действие его введут позже.
Документ вчера был опубликован в издании “Голос Украины”.
Он вступил в силу на следующий день после обнародования, однако в действие его введут лишь спустя три месяца после публикации.
В законе прописано создание публичного Реестра коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться.
Нацрегулятор будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.
Банки и финансовые компании, в соответствии с документом, должны будут сообщать клиентам о привлечении коллекторов при просрочке платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.
Кроме того, кредитора обязывают публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.
Коллекторам запрещено:
При этом коллектор обязан назвать свое имя, название компании, основание звонка и размер долга. А по требованию потребителя финуслуг – предоставлять документы подтверждения в течение 5 дней.
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