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Закон о защите украинцев от произвола коллекторов вступил в силу

Закон о защите украинцев от произвола коллекторов вступил в силу

Сегодня вступил в силу закон о защите украинцев от произвола коллекторов. Однако в действие его введут позже.

Документ вчера был опубликован в издании “Голос Украины”.

Он вступил в силу на следующий день после обнародования, однако в действие его введут лишь спустя три месяца после публикации.

В законе прописано создание публичного Реестра коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться.

Нацрегулятор будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.

Банки и финансовые компании, в соответствии с документом, должны будут сообщать клиентам о привлечении коллекторов при просрочке платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

Кроме того, кредитора обязывают публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

Коллекторам запрещено:

  • звонить должнику с 20:00 до 8:00 часов утра,
  • взаимодействовать (звонить, отправлять сообщения, приходить домой) более раза в день,
  • угрожать, шантажировать, вводить в заблуждение,
  • сообщать о долге третьим лицам.

При этом коллектор обязан назвать свое имя, название компании, основание звонка и размер долга. А по требованию потребителя финуслуг – предоставлять документы подтверждения в течение 5 дней.

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По материалам РБК-Украина
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