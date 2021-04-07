ТОП-5 ошибок при декларировании налога на прибыль

В налоговой в ходе камеральных проверок часто выявляют нарушения, допущенные налогоплательщиками при подаче декларации по налогу на прибыль за 2020 год.

Об этом рассказали специалисты Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

ТОП-5 ошибок при заполнении декларации по налогу на прибыль:

Ошибка 1. Плательщики налога на прибыль вместе с соответствующей налоговой декларацией не подали финансовую отчетность.

Согласно законодательству, плательщик налога на прибыль подает вместе с соответствующей налоговой декларацией квартальную или годовую финансовую отчетность. Финансовая отчетность или отчет о финансовом состоянии (баланс) и отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе (отчет о финансовых результатах) является приложением к налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий и ее неотъемлемой частью.

Ошибка 2. Плательщики налога на прибыль вместе с налоговой декларацией за 2020 год подали финансовую отчетность в полном объеме, а именно отсутствие «Примечаний к годовой финансовой отчетности» (форма № 5).

Ошибка 3. Показатели, отраженные в декларации в разделе «Доход от любой деятельности» и «Финансовый результат до налогообложения» (прибыль или убыток), не соответствуют показателям, которые отражены в финансовой отчетности.

Читайте также: Как подать уточняющую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах

По правилам бухгалтерского учета данные р.1 «Доход от любой деятельности» декларации должны соответствовать сумме р. 2000, 2120, 2200, 2220, 2240 Отчета о финансовом результате (форма «№ 2). Данные р.2 «Финансовый результат до налогообложения» декларации должны соответствовать данным р.2290 (в случае получения прибыли) или р. 2295 (в случае получения убытка) Отчета о финансовом результате (форма «№ 2).

Ошибка 4. При подаче декларации по налогу на прибыль плательщиками не поданы приложения к декларации, а именно «приложение ПН» «Расчет (отчет) налоговых обязательств нерезидентов, которые получили доходы с источником их происхождения из Украины, «приложение ПП» «Информация о суммах налоговых льгот», «приложение ЗП» «Уменьшение начисленной суммы налога».

Ошибка 5. Отображение показателей 2020 года без учета данных предыдущих отчетных периодов, то есть не нарастающим итогом).

Согласно п. 137.4 ст. 137 НКУ Налоговыми (отчетными) периодами для налога на прибыль предприятий, являются календарные: квартал, полугодие, три квартала, год. При этом налоговая декларация рассчитывается нарастающим итогом.

Не перенос данных предыдущих отчетных периодов приводит к завышению или занижению начислений.

Кстати, министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление на портале и в приложении «Дія» новой услуги для украинских предпринимателей. Вскоре ФЛПы смогут уплатить налоги и подать декларацию через «Дію».

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫