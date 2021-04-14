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У Зеленского рассказали о рисках пенсионной реформы

У Зеленского рассказали о рисках пенсионной реформы

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что пенсионная реформа в Украине связана со значительными рисками.

«У меня очень двоякие мысли по этому вопросу. С профильным министром я это обсуждал. Здесь есть несколько моментов. Первый — ухудшение демографии. И здесь кроется одна из самых больших проблем. Ведь нужно тянуть солидарную систему, когда на одного пенсионера приходится уже чуть ли не один работник», — сообщил советник Владимира Зеленского в интервью «РБК-Украина».

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По его словам, сейчас пенсия небольшая, а налоговая нагрузка и так высокая.

«Готов ли сам работник доплачивать в накопительные фонды? Нет рисков, что „тень“ еще больше увеличится, добавив рисков и солидарной системе? Не уверен, что и работодатель готов платить больше. Но и просто перераспределить, забрав часть ресурса из солидарной системы, мне тоже кажется немного странным. Введение второго уровня пенсионного обслуживания сейчас, на мой взгляд, связано со значительными рисками», — подчеркнул Устенко.

Советник президента считает, что сейчас лучше двигаться в сторону третьего — добровольного — уровня пенсионной системы. Когда каждый сам решает, когда, где и сколько ему накапливать.

«Но здесь также важен вопрос доверия. Каким фондам готовы довериться украинцы? Будут ли допущены на рынок иностранные пенсионные фонды с надежной репутацией? Плюс также важны гарантии со стороны государства, которые будут регулировать работу частных пенсионных фондов и контролировать их. И параллельно необходимо развивать финансовый рынок. Тогда эта конструкция может работать. Пока же я против второго уровня, но за третий, если там будут обеспечены серьезные гарантии со стороны государства», — резюмировал Устенко.

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По материалам РБК-Украина
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