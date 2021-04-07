Вклады, которые Фонд гарантирования не возмещает (инфографика)

В настоящее время сумма гарантированного государством возмещения банковских вкладов физических лиц составляет 200 тыс. грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц на странице в Facebook.

«У вас есть карточный счет в банке, на который получаете зарплату, пенсию, стипендию и другие выплаты, разместили депозит или открыли счет как физическое лицо-предприниматель. В таком случае вы — вкладчик банка, а ваши средства подпадают под гарантии Фонда», — говорится в сообщении.

В случае банкротства банка Фонд возмещает:

средства + %, но не более 200 тыс. грн — это максимальный размер гарантированного возмещения для одного человека, независимо от количества счетов в одном банке (с учетом предпринимательского счета).

Вклады в иностранной валюте выплачиваются Фондом в национальной валюте. Перерасчет производится по курсу НБУ на день начала процедуры вывода банка с рынка.

«Доверяя свои деньги банку, убедитесь, что в случае его банкротства они вернутся за счет Фонда гарантирования вкладов», — советуют в ФГВФЛ.

Если сумма размещенных в банке средств превышает 200 000 гривен:

после объявления о начале ликвидации учреждения, клиент банка имеет право заявить кредиторские требования на сумму сверх гарантированной;

удовлетворение требований кредиторов проводится за счет средств, поступающих в неплатежеспособный банк в течение его ликвидации от управления и продажи имущества (активов).

«Ключевой разницей между выплатой гарантированной суммы возмещения и удовлетворением требований кредиторов является источник средств для проведения этих выплат — возмещение вкладчики гарантированно получают за счет средств Фонда, а погашение требований кредиторов не гарантировано, оно производится за счет средств, поступивших от управления и продажи имущества (активов) банка, а объем этих поступлений зависит от качества активов», — объясняют в Фонде гарантирования.

Фонд гарантирует вклады, по договорам, заключенным только с банковскими учреждениями, и не возмещает средства по вкладам в кредитных союзах, и по средствам, которые вложены в акции или облигации, или другие финансовые учреждения.

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