Куда обращаться, если сломался электросчетчик

Киевлянам рассказали, к кому обращаться, если сломался счетчик электроэнергии или есть сомнения в правильности показаний на нем.

Об этом пишет address.ua.

В случае замены, параметризации или опломбирования счетчика, неисправности прибора, аварийных ситуаций, то есть по всем техническим вопросам необходимо обращаться к оператору системы распределения (ОСР), к электросетям, к которым подключен дом.

ДТЭК

ДТЭК

В столице это «Киевские электросети», «Киевские региональные электросети», «Укрзализныця», «Укрэнерго».

В свою очередь, электропоставщик YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги») производит начисление и выставляет окончательный счет, принимает оплату от клиентов, предлагает энергоэффективные товары и услуги.

К поставщику можно обращаться по готовым решением по экономии на счетах за электроэнергию. Передавать показания счетчика можно как электропоставщику, так и оператору системы распределения.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 гривны за кВт-ч до 1 мая. Согласно документу, кроме бытовых потребителей, фиксированная цена на этот период также применяется для ряда потребителей.

Фиксированная цена применяется для: Потребителей, проживающих в общежитиях, которые рассчитываются за ресурс по общему счетчику в рамках бытовых нужд, без учета профессиональной и хозяйственной деятельности,

Потребителей в многоквартирных жилых домах, в том числе общежитиях на технические цели (например, работу котельных, лифтов, освещение дворов).

В дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах, больше по ссылке.

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