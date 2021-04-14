0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Куда обращаться, если сломался электросчетчик

Куда обращаться, если сломался электросчетчик

Киевлянам рассказали, к кому обращаться, если сломался счетчик электроэнергии или есть сомнения в правильности показаний на нем.

Об этом пишет address.ua.

В случае замены, параметризации или опломбирования счетчика, неисправности прибора, аварийных ситуаций, то есть по всем техническим вопросам необходимо обращаться к оператору системы распределения (ОСР), к электросетям, к которым подключен дом.

В столице это «ДТЭК Киевские электросети», «ДТЭК Киевские региональные электросети», «Укрзализныця», «Укрэнерго».

В свою очередь, электропоставщик YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги») производит начисление и выставляет окончательный счет, принимает оплату от клиентов, предлагает энергоэффективные товары и услуги.

К поставщику можно обращаться по готовым решением по экономии на счетах за электроэнергию. Передавать показания счетчика можно как электропоставщику, так и оператору системы распределения.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 гривны за кВт-ч до 1 мая. Согласно документу, кроме бытовых потребителей, фиксированная цена на этот период также применяется для ряда потребителей.
  • Фиксированная цена применяется для: Потребителей, проживающих в общежитиях, которые рассчитываются за ресурс по общему счетчику в рамках бытовых нужд, без учета профессиональной и хозяйственной деятельности,
  • Потребителей в многоквартирных жилых домах, в том числе общежитиях на технические цели (например, работу котельных, лифтов, освещение дворов).
  • В дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах, больше по ссылке.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.