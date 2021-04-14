Куда обращаться, если сломался электросчетчик

Киевлянам рассказали, к кому обращаться, если сломался счетчик электроэнергии или есть сомнения в правильности показаний на нем.
Об этом пишет address.ua.
В случае замены, параметризации или опломбирования счетчика, неисправности прибора, аварийных ситуаций, то есть по всем техническим вопросам необходимо обращаться к оператору системы распределения (ОСР), к электросетям, к которым подключен дом.В столице это «ДТЭК Киевские электросети», «ДТЭК Киевские региональные электросети», «Укрзализныця», «Укрэнерго».
В свою очередь, электропоставщик YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги») производит начисление и выставляет окончательный счет, принимает оплату от клиентов, предлагает энергоэффективные товары и услуги.
К поставщику можно обращаться по готовым решением по экономии на счетах за электроэнергию. Передавать показания счетчика можно как электропоставщику, так и оператору системы распределения.
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