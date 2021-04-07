Hyundai останавливает производство автомобилей еще на одном заводе

Корейская компания приостановит сборку авто в городе Асан.
Сборка машин южнокорейским автопроизводителем на предприятии в Асане будет приостановлена на несколько дней, из-за дефицита чипов. По словам представителей компании, предприятие в этом городе остановит свою работу на этой неделе.
«Мы внимательно следим за ситуацией для того, чтобы принять оперативные и необходимые меры по улучшению производства, согласно условиям поставок», – рассказали в пресс-службе компании.
Отметим, что на прошлой неделе компания уже заявляла о прекращении функционирования завода с 7 по 14 апреля.
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