Hyundai останавливает производство автомобилей еще на одном заводе

Корейская компания приостановит сборку авто в городе Асан.

Сборка машин южнокорейским автопроизводителем на предприятии в Асане будет приостановлена на несколько дней, из-за дефицита чипов. По словам представителей компании, предприятие в этом городе остановит свою работу на этой неделе.

«Мы внимательно следим за ситуацией для того, чтобы принять оперативные и необходимые меры по улучшению производства, согласно условиям поставок», – рассказали в пресс-службе компании.

Отметим, что на прошлой неделе компания уже заявляла о прекращении функционирования завода с 7 по 14 апреля.