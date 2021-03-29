Умер муж королевы Елизаветы II

Муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке.
«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в сообщении.
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