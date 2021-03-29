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Умер муж королевы Елизаветы II

Умер муж королевы Елизаветы II

Муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский родился 10 июня 1921 в Греции, принц Греческий и Датский (1921—1947), внук короля Греции Георга I.
  • Принц Филипп полностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности (в том числе в качестве августейшего покровителя приблизительно 800 организаций). В 1964—1986 годах являлся президентом Международной федерации конного спорта, в 1981—1996 годах — Всемирного фонда дикой природы. В 1963 году получил медаль Альберта (Королевское общество искусств).
  • Принц Филипп 15 декабря 2016 года побил рекорд долголетия среди мужчин, происходящих от королевы Виктории. До этого рекорд принадлежал Карлу Юхану Бернадоту (умер 5 мая 2012 года в возрасте 95 лет 6 месяцев и 5 дней).
По материалам РБК-Украина
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