Умер муж королевы Елизаветы II

Муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский родился 10 июня 1921 в Греции, принц Греческий и Датский (1921—1947), внук короля Греции Георга I.

Принц Филипп полностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности (в том числе в качестве августейшего покровителя приблизительно 800 организаций). В 1964—1986 годах являлся президентом Международной федерации конного спорта, в 1981—1996 годах — Всемирного фонда дикой природы. В 1963 году получил медаль Альберта (Королевское общество искусств).