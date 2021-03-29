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В Раде хотят вернуть льготу на электроэнергию в 30-километровой зоне АЭС

В Раде хотят вернуть льготу на электроэнергию в 30-километровой зоне АЭС

Верховная Рада намерена обратиться в Кабинет Министров с требованием установления для населения, проживающего в 30-километровой зоне атомных электростанций, льготы за потребленную электрическую энергию.

Соответствующий проект постановления обнародован на портале ВРУ.

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«Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2020 г. № 1325 утверждены фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей без учета права населения, которое проживает в 30-километровой зоне атомных электростанций, на льготу за потребленную электрическую энергию. Таким образом, тариф на электричество для жителей 30-километровых зон атомных электростанций вырос в 2,67 раза. Стоит отметить, что такое повышение тарифов прямо противоречит статье 12 Закона Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Верховная Рада рекомендует правительству внести соответствующие изменения в целях обеспечения прав населения, проживающего в 30-километровой зоне атомных электростанций, на льготу за потребленную электрическую энергию, в размере 30 процентов от уровня действующего тарифа за объем, потребленный до 500 кВт-ч электроэнергии в месяц (включительно), с целью снижения социального напряжения и обеспечения гарантированных законом прав.

Ранее 30-процентная льгота была предусмотрена постановлением НКРЭКУ 23.04.2012 № 498, утратившим силу 6 января 2021 года.

Постановление предусматривало, что населению, которое проживает в 30-километровой зоне атомных электростанций, отпуск электрической энергии производится по тарифу в размере 70 процентов от уровня действующего тарифа для соответствующей группы населения.

По материалам УКРИНФОРМ
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