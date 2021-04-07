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В Норвегии электромобили заняли 90% авторынка

В Норвегии электромобили заняли 90% авторынка

В Норвегии продажи новых машин с ДВС составляют уже менее 10%. С 2025 года в Норвегии могут запретить продажу новых автомобилей с традиционными двигателями.

В марте 2020 года доля купленных норвежцами новых машин с бензиновым двигателем составляла 7,7%, а в марте этого — всего 4,8% или 730 штук.

В 2020 доля EV среди новых автомобилей страны достигла рекордного показателя 60,8%. Гибриды заняли еще 18,3%. На машины с традиционными двигателями пришлось всего 20,9% всех продаж. Например, в октябре восемь из десяти проданных в Норвегии автомобилей были укомплектованы полностью электрическим или гибридным двигателем. А самой успешной моделью того месяца стал VW ID.3.

Но на этом экспансия электромобилей не остановилась, и не только благодаря росту продаж EV, но и из-за снижения интереса к ДВС. В прошлом месяце бензиновые автомобили получили 4,8% рынка, дизельные – 4,7%, то есть за март было продано менее чем 1500 единиц тех и других. Это вполовину меньше, чем за тот же период прошлого года.

Принимая во внимание количество новых электромобилей, что появляются в продаже, включая модели с емким аккумулятором, вряд ли в Норвегии возникнут трудности с отказом от ДВС с 2025 года, пишет Electrek. Есть вероятность, что новые машины с ДВС уйдут с норвежского рынка еще раньше.

По материалам Телеканал 24
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