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Резников рассказал, какие негативные последствия для Украины будет иметь запуск «Северного потока-2»

Резников рассказал, какие негативные последствия для Украины будет иметь запуск «Северного потока-2»

Запуск российского газопровода «Северный поток-2» может иметь негативные последствия для национальной безопасности Украины.

Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в статье для The Wall Street Journal.

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По его словам, завершение строительства газопровода может привести к тому, что Украина с точки зрения энергетической безопасности отключается от Западной Европы.

«Завершение строительства трубопровода возымеет вполне предсказуемые последствия для нашей национальной безопасности. Украина будет непоправимо ослаблена, только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией», — заявил Резников.

Кроме того, он выразил мнение, что для Германии «нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе».

«Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов», — добавил Резников.

Напомним, председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков заявлял, что газопровод Северный поток-2 достроят в этом году.

По материалам ТСН
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