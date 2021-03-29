Укравтодор повысит зарплаты дорожникам на 20%

С 1 мая вступят в силу дополнения к Отраслевому соглашению на 2020−2022 годы. Согласно им, все тарифные ставки и должностные оклады для работников дорожной отрасли повышаются на 20% по сравнению с 2020 годом.

Об этом говорится на официальной странице Укравтодора в Facebook.

«Реализация масштабных инфраструктурных объектов невозможна без участия квалифицированных специалистов и их достойного материального обеспечения. Именно поэтому 7 апреля председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков и председатель Профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины Владимир Вакуленко подписали дополнения к Отраслевому соглашению на 2020- 2022 годы», — отмечают в ведомстве.

Кого это коснется:

новые изменения касаются повышения заработной платы, социальных гарантий и вознаграждений для работников дорожной отрасли, учитывают предложения и замечания предприятий и организаций дорожного хозяйства;

повышены на 20% все тарифные ставки и должностные оклады по сравнению с 2020 годом;

для работников на участках, непосредственно выполняющих дорожные работы, на ⅔ увеличен размер надбавок «За интенсивность труда работников» и «За высокое профессиональное мастерство».

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Изменения вступят в силу с 1 мая 2021 года.

«По заключению „ГосдорНИИ“, повышение окладов не приведет к заметному увеличению стоимости дорожных работ (в пределах 3,9%)», — отмечают в Укравтодоре.

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