Укравтодор повысит зарплаты дорожникам на 20%

С 1 мая вступят в силу дополнения к Отраслевому соглашению на 2020−2022 годы. Согласно им, все тарифные ставки и должностные оклады для работников дорожной отрасли повышаются на 20% по сравнению с 2020 годом.
Об этом говорится на официальной странице Укравтодора в Facebook.
«Реализация масштабных инфраструктурных объектов невозможна без участия квалифицированных специалистов и их достойного материального обеспечения. Именно поэтому 7 апреля председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков и председатель Профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины Владимир Вакуленко подписали дополнения к Отраслевому соглашению на 2020- 2022 годы», — отмечают в ведомстве.
Кого это коснется:
*Читайте также: В Укравтодоре рассказали, когда будут готовы первые проекты на Киевскую обходную
Изменения вступят в силу с 1 мая 2021 года.
«По заключению „ГосдорНИИ“, повышение окладов не приведет к заметному увеличению стоимости дорожных работ (в пределах 3,9%)», — отмечают в Укравтодоре.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НАПК проверит чиновников, задекларировавших BitcoinВчера, 15:47 - 1033 16
Обязательное медицинское страхование в Украине должно появиться в 2023 году, — РадуцкийВчера, 09:30 - 892 10
Израиль ввел новые правила въезда для украинцевВчера, 14:16 - 1455 3
Польский банк выделил кредит в € 81,5 миллиона для строительства ІТ Park во ЛьвовеВчера, 17:21 - 683 3
Устенко сказал, благодаря чему ВВП Украины может вырастиВчера, 08:45 - 973 3
Самые дорогие валюты мира (рейтинг 2021 года)Вчера, 18:55 - 5329 2
Что делать, если получили сообщение о задолженности за электроэнергиюВчера, 16:04 - 4314
Ryanair анонсировал 10 новых маршрутов из Львова в рамках обновленного летнего расписанияВчера, 17:00 - 1516 1
Израиль ввел новые правила въезда для украинцевВчера, 14:16 - 1455 3
Правительство изменило правила пересечения границы для украинцев6 ч. назад - 1422 2
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздухаПозавчера, 12:10 - 121
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 816 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2330 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1713 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1130