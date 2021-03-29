Количество страховых полисов «Зеленая карта» упало на 45%

В 2020 году количество заключенных договоров международного автострахования «Зеленая карта» сократилось на 45% – до 600 тысяч с 1,08 млн в 2019 году.
По данным МТСБУ, причиной этого стали значительные ограничения трансграничного движения автомобилей из-за борьбы с распространением пандемии COVID-19, которые действовали начиная с I квартала 2020 г.
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По вине украинских водителей за рубежом в прошлом году зафиксировано 2729 ДТП, что на 42,6% меньше, чем в 2019 г.
Наибольшее количество ДТП по украинским «Зеленых картах» в прошлом году произошло в следующих странах:
На эти пять стран приходится 74% всех ДТП, совершенных украинскими водителями за границей.
При этом сумма уплаченного возмещения по требованиям иностранных лиц выросла на 7%, с 15,4 млн евро в 2019 г. до 16,5 млн евро в прошлом году.
Такое различие в показателях вызвано тем, что процедура урегулирования дорожных происшествий, случившихся за рубежом (особенно в случае причинения вреда жизни и здоровью), продолжается довольно долго, и в прошлом году производились в том числе и выплаты по авариям, которые имели место в предыдущие периоды.
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